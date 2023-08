ご希望前にコメントお願いいたします^_^。

発送前に必ず検品いたしますのでご安心ください。

ホワイト

幅50*高さ40cm (電球14個)13500円

55*45cm (電球14個) 14000円

60*50cm (電球17個) 14500円

ライトが大人っぽいハリウッドミラーです

調色が出来るので、日中外に出かけるときや仕事などは白い明かりでのメイクを、夜出かけるときや、飲食店、旅館、お祭りなど暖色の明かりに包まれるときは暖色系の明かりでメイクをするなど、明かりを使い分けることが出来ます。ホワイトカラーでさまざまなインテリアにあわせやすいのも魅力です。

アンティーク風

目とお肌に優しいライトを使用

⭐三色無段階調光】穏やかなウォームライト(電球色)と太陽光に近い自然なナチュラルライト(昼白色)と清々しい爽やかなクールライト(昼光色)を選択できます。また、長押しすると、自由に明るさを調整することができます。

⭐寝室のデスクメイクアップミラー-このバニティミラーは完璧なサイズ(50cm*40cmと60cm*50cm)で、上半身の完璧な眺めを提供します.

⭐ハリウッドメイクアップミラー-電球付きのバニティミラーは、清潔で明るい反射を提供し、夕方でも最も自然なメイクアップを可能にします。

⭐タッチスクリーンコントロール-スマートタッチコントロールにより、明るさを簡単に調整でき、3つのモードをデイライト/ウォームホワイトからウォームライトに自由に切り替えることができます。 電源を切ったときと同じモードに戻すメモリー機能付き。

⭐高品質の電球と柔らかな光-14調光可能な電球は、最大50,000時間の寿命で長持ちします。 長時間使用しても熱が出ません。 柔らかな光が目を保護します。

⭐スマートタッチコントロール&メモリ機能-オンとオフを切り替えるための中央のボタン;ライトの色を変更するための左ボタン;明るさを調整するための右ボタン。

●操作もシンプル

左にあるボタン:色の選択

真ん中のボタン:電源ON/OFF

右にあるボタン:明るさの調整

とタッチするだけで簡単に操作出来ます。

タッチパネル式明るさは3段階に調整可能

※ご利用のモニター環境によりお色が若干違って見えることがございます、ご了承下さい。

