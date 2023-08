【希望者のみラッピング無料】 新品未使用　年中快適　point6 メリノウール　Tシャツ　ソックス　靴下 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用

point6のTシャツです。

サイズはs

夏は涼しく冬は暖かい、年中快適を約束します。

Point6からオールシーズン、どのシチュエーションでも究極の快適さを体感できる最高のメリノウールTシャツがリリースされました。

微細な18.5ミクロンのメリノウールを100%使用しています。

そのことにより非常に肌触りが柔らかく、着心地も軽量です。

そして、100%メリノウールにより耐臭性にも優れており、着用時の臭いも発生しづらい仕様になっています。

Tシャツ1枚で着用しても通気性に優れており、暑い夏でも快適です。

また、寒いシーズンのレイヤーとして使用していただくことも可能です。

シーズン問わず、レイヤーとしてシャツ等の下に使用していただいた時も、肌触りがよく、防臭効果も期待できます。

温度調節機能と水分制御機能も備えたメリノウールのTシャツは、あらゆる条件で最適な体温を維持し、快適さを保ちます。

SPEC

生地重量:190g

100%極細メリノウール18.5ミクロン

アスレチックフォームフィット

タグフリーネックライン

CARE

Point6ベースレイヤーはお手入れが簡単です!

30°C以下で非常に弱い洗濯処理にて洗濯機で洗ってください。

漂白しないでください。

平置乾燥(推奨)またはつり干し乾燥(タンブラー乾燥しないでください)。

必要に応じ底面温度110°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる

SIZE (cm)

S チェスト 91.5-96.5

M チェスト 99-104

L チェスト 106.5-112

モデル:身長 165cm

着用サイズ:Sサイズ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

