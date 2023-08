人気ブランドの新作 - 石井紳一郎 真理の鐘を待つ歌九首 麻原彰晃 オウム真理教 カセット 邦楽

尊師マーチをはじめ多くのオウム真理教の曲を手掛けた石井紳一郎(ウルヴェーラ・カッサパ)のソロカセット。ジャンル的には宗教系フォークソングでしょうか。教祖とは違い歌も上手いです。歌詞カードの先頭を縦読みすると「あさはらふっかつす」と読める仕掛けが仕込まれています。

値下げ交渉承ります。交渉不可の場合はコメントの削除を以って回答に代えさせて頂きます。あらかじめご承知おき下さい。

尊師マーチをはじめ多くのオウム真理教の曲を手掛けた石井紳一郎(ウルヴェーラ・カッサパ)のソロカセット。ジャンル的には宗教系フォークソングでしょうか。教祖とは違い歌も上手いです。歌詞カードの先頭を縦読みすると「あさはらふっかつす」と読める仕掛けが仕込まれています。値下げ交渉承ります。交渉不可の場合はコメントの削除を以って回答に代えさせて頂きます。あらかじめご承知おき下さい。カルトニューエイジ新興宗教大川隆法幸福の科学出口王仁三郎チャールズマンソンHeaven's GateUNARIUSアヴァンギャルドエクスペリメンタルサウンドポエトリー音声詩インダストリアルノイズミュージック・コンクレートゲロゲリゲゲゲGerogerigegegeGISMG.I.S.MギズムハナタラシHANATARASHBOREDOMS山塚EYE裸のラリーズハードコアパンクジャパコアあぶらだこMASONNAマゾンナMERZBOWメルツバウ灰野敬二ゆらゆら帝国坂本慎太郎 阿木譲不失者山崎春美非常階段インキャパシタンツINCAPACITANTSNURSE WITH WOUNDTHE NEW BLOCKADERSRAMLEHWHITEHOUSESutcliffe JugendCome Organisation

