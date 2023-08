注目ブランドのギフト HERON Mサイズ PRESTON T-SHIRT REG NASA Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

レアモデル☺HERON PRESTON 19AW Collectionです♪♪

カニエ・ウエスト(Kanye West)のコンサルタントとしてYeezyのクリエーティブに携わり、親友でもあるヴァージル・アブロー(Virgil Abloh) とコラボレーションも行っています(^^

日本のLサイズに該当する大きさですので、ストリートブランドのヘロンプレストンにぴったりなスタイルで着用したい方にオススメです☺

新品未使用品

海外正規品

正規品証明タグ付き

Mサイズ

胸囲:102cm 着丈:71cm 肩:43cm

即購入OKです☺コメント中でも購入された方を優先させていただきますのでよろしくお願いいたします(^^

レアモデル☺HERON PRESTON 19AW Collectionです♪♪カニエ・ウエスト(Kanye West)のコンサルタントとしてYeezyのクリエーティブに携わり、親友でもあるヴァージル・アブロー(Virgil Abloh) とコラボレーションも行っています(^^日本のLサイズに該当する大きさですので、ストリートブランドのヘロンプレストンにぴったりなスタイルで着用したい方にオススメです☺新品未使用品海外正規品正規品証明タグ付きMサイズ胸囲:102cm 着丈:71cm 肩:43cm 即購入OKです☺コメント中でも購入された方を優先させていただきますのでよろしくお願いいたします(^^1017 ALYX 9SM3.1 Phillip LimA Plan ApplicationA.T.P All Tomorrow's PartiesA-Cold-WallAder Erroradidasadidas by Alexander Wangadidas by Neighborhoodadidas by Stella McCartneyadidas ConsortiumAdidas x Raf Simonsadidas x UndefeatedAimé Leon DoreAlexa ChungAPCMM6 Maison MargielaMonclerY-3YeezySaint LaurentSprekenhusStandStone IslandNeighborhoodNew BalanceNikeNikeLabOff-WhiteOff-White x UndercoverPaco RabannePE NationPerseverance

