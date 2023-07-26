最新入荷 201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品 長襦袢/半襦袢

鈴乃屋さんお取り扱いの袖無双単衣、居敷当て付きの振袖用長襦袢です。画像の無地の半衿付き。

振袖用長襦袢 無双仕立て 金糸雀色 吉祥地紋 m-1s041

特筆すべきダメージもなく美品です。

201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品



衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】

【素材】正絹

kf267 単衣 夏向き 美品 逸品 お洒落 夏塩沢絣 ストライプ 正絹 小紋

【色】ピンク系

振袖用長襦袢 無双仕立て 金糸雀色 吉祥地紋 m-1s041

【サイズ】裄：70.4cm、丈(肩から)：136.4cm、袖幅：34.7cm、袖丈：112.4cm、前幅：30.6cm、後幅：34.3cm

201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品



衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】

半衿は汚れたら取り外して洗うもので、手縫いでつけます。白無地もいいですし、色柄がお気に入りの半衿を付けて振袖の装いを楽しんでください＾＾

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振袖用長襦袢 無双仕立て 金糸雀色 吉祥地紋 m-1s041

◆発送について◆

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基本的にらくらくメルカリ便になります。

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】

他の発送方法をご希望の場合は、ご購入前にご相談ください。

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◆その他◆

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即決購入を歓迎いたします^^

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】

トラブル防止のため、ご購入前の取り置きはお断りいたします。

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ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問くださいね☆

振袖用長襦袢 無双仕立て 金糸雀色 吉祥地紋 m-1s041



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振袖用長襦袢はこちら #u長襦袢

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

鈴乃屋さんお取り扱いの袖無双単衣、居敷当て付きの振袖用長襦袢です。画像の無地の半衿付き。特筆すべきダメージもなく美品です。【素材】正絹【色】ピンク系【サイズ】裄：70.4cm、丈(肩から)：136.4cm、袖幅：34.7cm、袖丈：112.4cm、前幅：30.6cm、後幅：34.3cm半衿は汚れたら取り外して洗うもので、手縫いでつけます。白無地もいいですし、色柄がお気に入りの半衿を付けて振袖の装いを楽しんでください＾＾◆発送について◆基本的にらくらくメルカリ便になります。他の発送方法をご希望の場合は、ご購入前にご相談ください。◆その他◆即決購入を歓迎いたします^^ トラブル防止のため、ご購入前の取り置きはお断りいたします。ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問くださいね☆振袖用長襦袢はこちら #u長襦袢gd"

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

kf267 単衣 夏向き 美品 逸品 お洒落 夏塩沢絣 ストライプ 正絹 小紋振袖用長襦袢 無双仕立て 金糸雀色 吉祥地紋 m-1s041201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】