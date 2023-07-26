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最新入荷 201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品 長襦袢/半襦袢

商品の説明

鈴乃屋さんお取り扱いの袖無双単衣、居敷当て付きの振袖用長襦袢です。画像の無地の半衿付き。
振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041
特筆すべきダメージもなく美品です。
201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
【素材】正絹
kf267 単衣 夏向き 美品 逸品 お洒落 夏塩沢絣 ストライプ 正絹 小紋
【色】ピンク系
振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041
【サイズ】裄：70.4cm、丈(肩から)：136.4cm、袖幅：34.7cm、袖丈：112.4cm、前幅：30.6cm、後幅：34.3cm
201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
半衿は汚れたら取り外して洗うもので、手縫いでつけます。白無地もいいですし、色柄がお気に入りの半衿を付けて振袖の装いを楽しんでください＾＾
kf267 単衣 夏向き 美品 逸品 お洒落 夏塩沢絣 ストライプ 正絹 小紋

振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041
◆発送について◆
201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品
基本的にらくらくメルカリ便になります。
衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
他の発送方法をご希望の場合は、ご購入前にご相談ください。
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振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041
◆その他◆
201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品
即決購入を歓迎いたします^^　
衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
トラブル防止のため、ご購入前の取り置きはお断りいたします。
kf267 単衣 夏向き 美品 逸品 お洒落 夏塩沢絣 ストライプ 正絹 小紋
ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問くださいね☆
振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041

201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品
振袖用長襦袢はこちら　#u長襦袢
衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

振袖用長襦袢　無双仕立て　金糸雀色　吉祥地紋　m-1s041

201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品

衿秀 き楽っく長襦袢 Lサイズ/替袖【むじな菊・イエロー鱗】
鈴乃屋さんお取り扱いの袖無双単衣、居敷当て付きの振袖用長襦袢です。画像の無地の半衿付き。特筆すべきダメージもなく美品です。【素材】正絹【色】ピンク系【サイズ】裄：70.4cm、丈(肩から)：136.4cm、袖幅：34.7cm、袖丈：112.4cm、前幅：30.6cm、後幅：34.3cm半衿は汚れたら取り外して洗うもので、手縫いでつけます。白無地もいいですし、色柄がお気に入りの半衿を付けて振袖の装いを楽しんでください＾＾◆発送について◆基本的にらくらくメルカリ便になります。他の発送方法をご希望の場合は、ご購入前にご相談ください。◆その他◆即決購入を歓迎いたします^^　トラブル防止のため、ご購入前の取り置きはお断りいたします。ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問くださいね☆振袖用長襦袢はこちら　#u長襦袢gd"

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30分钟前

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51ed1ed

 1395

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201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品

201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品


201u15★鈴乃屋 振袖用長襦袢 正絹/裄70.4袖丈112.4/半衿付★美品

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