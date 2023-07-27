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公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー バッグ(女性用)

商品の説明

オーダーご依頼ありがとうございます︎.*
F様専用　ハワイアンキルトバッグ

ハンドメイド　ビニールトートバッグ（FU-52)
コヤンイサムチョン
No.267 まあるいトートバッグ(S)
新シリーズ　赤ずきん
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ

さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ
⭕️スマホバッグ1
ミナペルホネン　ハンドメイドバック

専用　　デニムリメイクバッグ　ハンドメイド
✅松山敦子　イチゴ柄②イエロー　
姫神流宇 様 専用ページ
又は④ピンク
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用

大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド
✅赤ずきん　クラウディ　
みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド

kooonno様専用 ヌビバッグ
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オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　Twitter　最後1点　トートバック大
本体料金　2580円
【Riri様】 ズパゲッティバック
（複数割2680円→100円引き）
ハンドメイドトートバックとポーチセット

♡おまとめ♡
オーダー料金　200円
和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド
キャラクター料金　300円
おくちゃん様　ご確認用

クロ♡様♡専用　グラニーバッグ　ハンドメイド　オーダーページ
3080
新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
①【オーダー】ピンク＊サロペットート

【参考画像】　グラニートートバッグ　ハンドメイド
⭕️スマホバッグ2
ハンドメイド　バッグ　デニムバッグ　ショルダーバッグ

くう様　確認用　トートバッグ
✅松山敦子　イチゴ柄②イエロー　
よっぴー様　2点
又は④ピンク
マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)

【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック
✅赤ずきん　コイン
ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット

オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　ポンピア　ネイビー　コロンボストンバッグ
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⚮̈ミナペルホネン　hanahane ニューム口金バッグ　ハンドメイド
本体料金　2580円
sola様専用です。デニムリメイクバッグ　肩掛けトートバッグ　タイダイオルティガ
（複数割2680円→100円引き）
帯リメイクバッグ　赤系　ショルダーバッグ

ももまる様　確認用　ポーチ
オーダー料金　200円
りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点
キャラクター料金　300円
バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム

ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》
オプション
オーダーページ　マルチーズ　パネル
・生地　200円
ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド

ロラライハリス　オーダーバッグ　ぶたまん様専用
3280
yoshiko M様専用　ハンドメイドバック
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リナコ様専用③リメイクデニムバッグ

【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー
⭕️スマホバッグ3
ドールファブリック確認ページB

charlie様専用トートバック
✅赤ずきん　リトルサンダー
コヤンイサムチョン　ハンドメイド　バッグ

F様専用　ハワイアンキルトバッグ
✅松山敦子　イチゴ柄④グリーン
ハンドメイド　ビニールトートバッグ（FU-52)

No.267 まあるいトートバッグ(S)
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
本体料金　2580円
さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ
（複数割2680円→100円引き）
ミナペルホネン　ハンドメイドバック

専用　　デニムリメイクバッグ　ハンドメイド
オーダー料金　200円
姫神流宇 様 専用ページ
キャラクター料金　400円
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用

大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド
オプション
みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド
・生地　200円
kooonno様専用 ヌビバッグ

オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　Twitter　最後1点　トートバック大
3380
【Riri様】 ズパゲッティバック
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
ハンドメイドトートバックとポーチセット

♡おまとめ♡
⭕️大きめメガネケース／スマホカバー
和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド

おくちゃん様　ご確認用
目安　外寸サイズ
クロ♡様♡専用　グラニーバッグ　ハンドメイド　オーダーページ
縦20cm横10cm
新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ

①【オーダー】ピンク＊サロペットート
✅松山敦子　⑤イエロー
【参考画像】　グラニートートバッグ　ハンドメイド
✅赤ずきん　アンコ
ハンドメイド　バッグ　デニムバッグ　ショルダーバッグ
✅特製ストラップ
くう様　確認用　トートバッグ

よっぴー様　2点
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)
本体料金　1780円
【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック
オーダー料金　300円→クーポン　無料❤️
ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット
キャラクター料金　400円
オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　ポンピア　ネイビー　コロンボストンバッグ

⚮̈ミナペルホネン　hanahane ニューム口金バッグ　ハンドメイド
※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻
sola様専用です。デニムリメイクバッグ　肩掛けトートバッグ　タイダイオルティガ

帯リメイクバッグ　赤系　ショルダーバッグ
オプション
ももまる様　確認用　ポーチ
・特製ストラップ　300円
りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点

バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム
2480
ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
オーダーページ　マルチーズ　パネル
全て合計　12200円
ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド

ロラライハリス　オーダーバッグ　ぶたまん様専用
ハッピーアワー　500円引き❤️
yoshiko M様専用　ハンドメイドバック

リナコ様専用③リメイクデニムバッグ
11700
【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー

ドールファブリック確認ページB
※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。
charlie様専用トートバック
ご理解、ご了承よろしくお願いいたします
コヤンイサムチョン　ハンドメイド　バッグ
(。>人<。)
F様専用　ハワイアンキルトバッグ

ハンドメイド　ビニールトートバッグ（FU-52)
※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。
No.267 まあるいトートバッグ(S)

kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
※2口発送の可能性あり。
さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ

ミナペルホネン　ハンドメイドバック
よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/
専用　　デニムリメイクバッグ　ハンドメイド

姫神流宇 様 専用ページ
　　　　　　　　　　　ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤

大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド

商品の情報

商品の状態新品、未使用

みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド

kooonno様専用 ヌビバッグ

オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　Twitter　最後1点　トートバック大

【Riri様】 ズパゲッティバック

ハンドメイドトートバックとポーチセット

♡おまとめ♡

和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド

おくちゃん様　ご確認用

クロ♡様♡専用　グラニーバッグ　ハンドメイド　オーダーページ
オーダーご依頼ありがとうございます︎.*コヤンイサムチョン新シリーズ　赤ずきん⭕️スマホバッグ1 ✅松山敦子　イチゴ柄②イエロー　又は④ピンク✅赤ずきん　クラウディ　୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金　2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金　200円キャラクター料金　300円3080୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ2✅松山敦子　イチゴ柄②イエロー　又は④ピンク✅赤ずきん　コイン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金　2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金　200円キャラクター料金　300円オプション・生地　200円3280୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ3✅赤ずきん　リトルサンダー✅松山敦子　イチゴ柄④グリーン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金　2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金　200円キャラクター料金　400円オプション・生地　200円3380୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️大きめメガネケース／スマホカバー目安　外寸サイズ縦20cm横10cm✅松山敦子　⑤イエロー✅赤ずきん　アンコ✅特製ストラップ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金　1780円オーダー料金　300円→クーポン　無料❤️キャラクター料金　400円※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻オプション・特製ストラップ　300円2480୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 全て合計　12200円ハッピーアワー　500円引き❤️11700※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。ご理解、ご了承よろしくお願いいたします(。>人<。)※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。※2口発送の可能性あり。よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/　　　　　　　　　　　ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤

商品の情報

商品の状態新品、未使用

公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー バッグ(女性用)

13分钟前

公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー バッグ(女性用)

¥11,700 ¥9,945

(税込) 送料込み
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