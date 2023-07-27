公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー バッグ(女性用)

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商品の説明
オーダーご依頼ありがとうございます︎.*
F様専用 ハワイアンキルトバッグ
ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)
コヤンイサムチョン
No.267 まあるいトートバッグ(S)
新シリーズ 赤ずきん
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ
⭕️スマホバッグ1
ミナペルホネン ハンドメイドバック
専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド
✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー
姫神流宇 様 専用ページ
又は④ピンク
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用
大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド
✅赤ずきん クラウディ
みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド
kooonno様専用 ヌビバッグ
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
オーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大
本体料金 2580円
【Riri様】 ズパゲッティバック
（複数割2680円→100円引き）
ハンドメイドトートバックとポーチセット
♡おまとめ♡
オーダー料金 200円
和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド
キャラクター料金 300円
おくちゃん様 ご確認用
クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ
3080
新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
①【オーダー】ピンク＊サロペットート
【参考画像】 グラニートートバッグ ハンドメイド
⭕️スマホバッグ2
ハンドメイド バッグ デニムバッグ ショルダーバッグ
くう様 確認用 トートバッグ
✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー
よっぴー様 2点
又は④ピンク
マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)
【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック
✅赤ずきん コイン
ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット
オーダー ハンドメイド ミナペルホネン ポンピア ネイビー コロンボストンバッグ
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
⚮̈ミナペルホネン hanahane ニューム口金バッグ ハンドメイド
本体料金 2580円
sola様専用です。デニムリメイクバッグ 肩掛けトートバッグ タイダイオルティガ
（複数割2680円→100円引き）
帯リメイクバッグ 赤系 ショルダーバッグ
ももまる様 確認用 ポーチ
オーダー料金 200円
りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点
キャラクター料金 300円
バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム
ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》
オプション
オーダーページ マルチーズ パネル
・生地 200円
ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド
ロラライハリス オーダーバッグ ぶたまん様専用
3280
yoshiko M様専用 ハンドメイドバック
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
リナコ様専用③リメイクデニムバッグ
【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー
⭕️スマホバッグ3
ドールファブリック確認ページB
charlie様専用トートバック
✅赤ずきん リトルサンダー
コヤンイサムチョン ハンドメイド バッグ
F様専用 ハワイアンキルトバッグ
✅松山敦子 イチゴ柄④グリーン
ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)
No.267 まあるいトートバッグ(S)
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
本体料金 2580円
さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ
（複数割2680円→100円引き）
ミナペルホネン ハンドメイドバック
専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド
オーダー料金 200円
姫神流宇 様 専用ページ
キャラクター料金 400円
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用
大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド
オプション
みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド
・生地 200円
kooonno様専用 ヌビバッグ
オーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大
3380
【Riri様】 ズパゲッティバック
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
ハンドメイドトートバックとポーチセット
♡おまとめ♡
⭕️大きめメガネケース／スマホカバー
和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド
おくちゃん様 ご確認用
目安 外寸サイズ
クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ
縦20cm横10cm
新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ
①【オーダー】ピンク＊サロペットート
✅松山敦子 ⑤イエロー
【参考画像】 グラニートートバッグ ハンドメイド
✅赤ずきん アンコ
ハンドメイド バッグ デニムバッグ ショルダーバッグ
✅特製ストラップ
くう様 確認用 トートバッグ
よっぴー様 2点
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)
本体料金 1780円
【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック
オーダー料金 300円→クーポン 無料❤️
ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット
キャラクター料金 400円
オーダー ハンドメイド ミナペルホネン ポンピア ネイビー コロンボストンバッグ
⚮̈ミナペルホネン hanahane ニューム口金バッグ ハンドメイド
※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻
sola様専用です。デニムリメイクバッグ 肩掛けトートバッグ タイダイオルティガ
帯リメイクバッグ 赤系 ショルダーバッグ
オプション
ももまる様 確認用 ポーチ
・特製ストラップ 300円
りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点
バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム
2480
ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》
୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
オーダーページ マルチーズ パネル
全て合計 12200円
ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド
ロラライハリス オーダーバッグ ぶたまん様専用
ハッピーアワー 500円引き❤️
yoshiko M様専用 ハンドメイドバック
リナコ様専用③リメイクデニムバッグ
11700
【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー
ドールファブリック確認ページB
※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。
charlie様専用トートバック
ご理解、ご了承よろしくお願いいたします
コヤンイサムチョン ハンドメイド バッグ
(。>人<。)
F様専用 ハワイアンキルトバッグ
ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)
※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。
No.267 まあるいトートバッグ(S)
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
※2口発送の可能性あり。
さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ
ミナペルホネン ハンドメイドバック
よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/
専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド
姫神流宇 様 専用ページ
ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡
Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用
斎藤
大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド
kooonno様専用 ヌビバッグ
オーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大
【Riri様】 ズパゲッティバック
ハンドメイドトートバックとポーチセット
♡おまとめ♡
和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド
おくちゃん様 ご確認用
クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ
オーダーご依頼ありがとうございます︎.*コヤンイサムチョン新シリーズ 赤ずきん⭕️スマホバッグ1 ✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー 又は④ピンク✅赤ずきん クラウディ ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 300円3080୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ2✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー 又は④ピンク✅赤ずきん コイン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 300円オプション・生地 200円3280୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ3✅赤ずきん リトルサンダー✅松山敦子 イチゴ柄④グリーン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 400円オプション・生地 200円3380୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️大きめメガネケース／スマホカバー目安 外寸サイズ縦20cm横10cm✅松山敦子 ⑤イエロー✅赤ずきん アンコ✅特製ストラップ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 1780円オーダー料金 300円→クーポン 無料❤️キャラクター料金 400円※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻オプション・特製ストラップ 300円2480୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 全て合計 12200円ハッピーアワー 500円引き❤️11700※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。ご理解、ご了承よろしくお願いいたします(。>人<。)※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。※2口発送の可能性あり。よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/ ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡ 斎藤
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー バッグ(女性用)
375
13分钟前
公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー バッグ(女性用)
¥
11,700
¥
9,945
(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
ファッション/小物
バッグ(女性用)
【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cace4cab426b8
381
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (11)
公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー バッグ(女性用)
安心発送】 【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫
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①【オーダー】ピンク＊サロペットート
¥46,800
¥25,740
ハンドメイド バッグ デニムバッグ ショルダーバッグ
¥12,000
¥10,200
よっぴー様 2点
¥13,000
¥11,050
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コヤンイサムチョン ハンドメイド バッグ
¥20,000
¥11,200
ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)
¥13,900
¥11,815
kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ
¥13,800
¥11,730
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