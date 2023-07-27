公式の店舗 【ぽんこーず様】赤ずきん　コヤンイサムチョン　松山敦子　猫　シーズー バッグ(女性用)

オーダーご依頼ありがとうございます︎.*

F様専用 ハワイアンキルトバッグ



ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)

コヤンイサムチョン

No.267 まあるいトートバッグ(S)

新シリーズ 赤ずきん

kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ



さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ

⭕️スマホバッグ1

ミナペルホネン ハンドメイドバック



専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド

✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー

姫神流宇 様 専用ページ

又は④ピンク

Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用



大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド

✅赤ずきん クラウディ

みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド



kooonno様専用 ヌビバッグ

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

オーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大

本体料金 2580円

【Riri様】 ズパゲッティバック

（複数割2680円→100円引き）

ハンドメイドトートバックとポーチセット



♡おまとめ♡

オーダー料金 200円

和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド

キャラクター料金 300円

おくちゃん様 ご確認用



クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ

3080

新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

①【オーダー】ピンク＊サロペットート



【参考画像】 グラニートートバッグ ハンドメイド

⭕️スマホバッグ2

ハンドメイド バッグ デニムバッグ ショルダーバッグ



くう様 確認用 トートバッグ

✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー

よっぴー様 2点

又は④ピンク

マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)



【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック

✅赤ずきん コイン

ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット



オーダー ハンドメイド ミナペルホネン ポンピア ネイビー コロンボストンバッグ

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

⚮̈ミナペルホネン hanahane ニューム口金バッグ ハンドメイド

本体料金 2580円

sola様専用です。デニムリメイクバッグ 肩掛けトートバッグ タイダイオルティガ

（複数割2680円→100円引き）

帯リメイクバッグ 赤系 ショルダーバッグ



ももまる様 確認用 ポーチ

オーダー料金 200円

りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点

キャラクター料金 300円

バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム



ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》

オプション

オーダーページ マルチーズ パネル

・生地 200円

ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド



ロラライハリス オーダーバッグ ぶたまん様専用

3280

yoshiko M様専用 ハンドメイドバック

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リナコ様専用③リメイクデニムバッグ



【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー

⭕️スマホバッグ3

ドールファブリック確認ページB



charlie様専用トートバック

✅赤ずきん リトルサンダー

コヤンイサムチョン ハンドメイド バッグ



F様専用 ハワイアンキルトバッグ

✅松山敦子 イチゴ柄④グリーン

ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)



No.267 まあるいトートバッグ(S)

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ

本体料金 2580円

さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ

（複数割2680円→100円引き）

ミナペルホネン ハンドメイドバック



専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド

オーダー料金 200円

姫神流宇 様 専用ページ

キャラクター料金 400円

Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用



大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイド

オプション

みーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイド

・生地 200円

kooonno様専用 ヌビバッグ



オーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大

3380

【Riri様】 ズパゲッティバック

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

ハンドメイドトートバックとポーチセット



♡おまとめ♡

⭕️大きめメガネケース／スマホカバー

和泉.様専用✨バッグ ハンドメイド



おくちゃん様 ご確認用

目安 外寸サイズ

クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ

縦20cm横10cm

新品 マリメッコ プータルフリンパルハート トートバッグ 廃盤カラー バッグ



①【オーダー】ピンク＊サロペットート

✅松山敦子 ⑤イエロー

【参考画像】 グラニートートバッグ ハンドメイド

✅赤ずきん アンコ

ハンドメイド バッグ デニムバッグ ショルダーバッグ

✅特製ストラップ

くう様 確認用 トートバッグ



よっぴー様 2点

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

マチ付きポーチ＆ショルダー（猫)

本体料金 1780円

【杏さんオーダー確認ページ】ハンドメイドキルトバック

オーダー料金 300円→クーポン 無料❤️

ロラライハリスNo.22 ワイヤーバッグ、ポーチセット

キャラクター料金 400円

オーダー ハンドメイド ミナペルホネン ポンピア ネイビー コロンボストンバッグ



⚮̈ミナペルホネン hanahane ニューム口金バッグ ハンドメイド

※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻

sola様専用です。デニムリメイクバッグ 肩掛けトートバッグ タイダイオルティガ



帯リメイクバッグ 赤系 ショルダーバッグ

オプション

ももまる様 確認用 ポーチ

・特製ストラップ 300円

りりり様専用ページ ハンドメイド バッグ 4点



バレンシアガ BALENCIAGA BISTRO XS デニム

2480

ラウンドトートバッグ♡ミナペルホネン 《フォレストウイング＊ネイビー》

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

オーダーページ マルチーズ パネル

全て合計 12200円

ミナペルホネン＊パッチギャザポケバッグ✂️ハンドメイド



ロラライハリス オーダーバッグ ぶたまん様専用

ハッピーアワー 500円引き❤️

yoshiko M様専用 ハンドメイドバック



リナコ様専用③リメイクデニムバッグ

11700

【ぽんこーず様】赤ずきん コヤンイサムチョン 松山敦子 猫 シーズー



ドールファブリック確認ページB

※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。

charlie様専用トートバック

ご理解、ご了承よろしくお願いいたします

コヤンイサムチョン ハンドメイド バッグ

(。>人<。)

F様専用 ハワイアンキルトバッグ



ハンドメイド ビニールトートバッグ（FU-52)

※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。

No.267 まあるいトートバッグ(S)



kumi.k様専用＊ハンドメイド＊パッチワーク×tambourineトートバッグ

※2口発送の可能性あり。

さっちゃん専用ポーチ&チューリップ型バッグ



ミナペルホネン ハンドメイドバック

よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/

専用 デニムリメイクバッグ ハンドメイド



姫神流宇 様 専用ページ

ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡

Lily バック リュックサック ボストンテリア柄 本革使用

斎藤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

オーダーご依頼ありがとうございます︎.*コヤンイサムチョン新シリーズ 赤ずきん⭕️スマホバッグ1 ✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー 又は④ピンク✅赤ずきん クラウディ ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 300円3080୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ2✅松山敦子 イチゴ柄②イエロー 又は④ピンク✅赤ずきん コイン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 300円オプション・生地 200円3280୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️スマホバッグ3✅赤ずきん リトルサンダー✅松山敦子 イチゴ柄④グリーン୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 2580円（複数割2680円→100円引き）オーダー料金 200円キャラクター料金 400円オプション・生地 200円3380୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ ⭕️大きめメガネケース／スマホカバー目安 外寸サイズ縦20cm横10cm✅松山敦子 ⑤イエロー✅赤ずきん アンコ✅特製ストラップ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 本体料金 1780円オーダー料金 300円→クーポン 無料❤️キャラクター料金 400円※通常キャラクター料金は本体料金に含まれておりますが、新作のため別途料金いただいております┏☻オプション・特製ストラップ 300円2480୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 全て合計 12200円ハッピーアワー 500円引き❤️11700※全て記載サイズを目安に製作いたしますが、完成品とは誤差が生じます。ご理解、ご了承よろしくお願いいたします(。>人<。)※厚さの関係でらくらく→ゆうゆう変更可能性あり。※2口発送の可能性あり。よろしくお願いいたしますヽ(´▽｀)/ ⓣⓗⓐⓝⓚ ⓨⓞⓤ ♡ 斎藤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

大人のためのクリアバッグ＊ショルダートート＊グリーン×グレージュ＊ハンドメイドみーちゃん様専用・バッグ・ハンドメイドkooonno様専用 ヌビバッグオーダー ハンドメイド ミナペルホネン Twitter 最後1点 トートバック大【Riri様】 ズパゲッティバックハンドメイドトートバックとポーチセット♡おまとめ♡和泉.様専用✨バッグ ハンドメイドおくちゃん様 ご確認用クロ♡様♡専用 グラニーバッグ ハンドメイド オーダーページ