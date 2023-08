オックスフォードOxford Reading Tree Level 1+

全冊60冊+DD36冊合計96冊セット

問題集1冊とDictionary 1冊同梱発送します。

初心者の方はレベル1を選ぶことをおすすめします,対応年齢3~6歳です。

★英語教材として人気の高い「Oxford Reading Tree 」シリーズ絵本です。親しみの持ちやすい絵と基本的な短い文章で、音声付き。

Oxford Reading Tree Level 1 ORT 全冊96冊セット

★各冊には音源 QRコードがあります(スマートフォンで音声を再生できますので、どこでも手軽に学習することができます)

音源はアメリカ英語とイギリス英語が入っています。

海外の出版物ですので、多少の凹み、小キズなど粗かったりする場合があります。気になる方はご遠慮ください。

ご理解の上ご購入お願いいたします。

#英語絵本#ORT #Oxford Reading Tree #洋書#絵本#児童絵本#オックスフォード リーディング ツリー#英語教材

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

