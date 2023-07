本店は SHOOTS 【新品】BAMBOO B.P.’S PARKA FISHTAIL モッズコート

価格交渉は希望価格を提示してください。

私が出品しているアイテムと相性がいいと思うのでチェックしてみてください。bamboo shootsのハイキングジャケットと合わせるのがおすすめです。

#まる出品

バンブーシュートのモッズコート、色はオリーブ、サイズはLです。背中のジップを広げることでリュックを担いだ上から着ることができ荷物を濡らさず持ち運べます。

私が出品している同ブランドのハイキングジャケットと合うと思います。

寸法は大体以下の通りです。

着丈: 前93cm, 後103cm

身幅: 69cm

肩幅: 60cm

袖丈: 58cm

私が出品しているニット(フィルメランジェ、ケリーウーレンミルズ、sloane)、バッグ(ヤエカ、サザビー、seal、Vivienne Westwood、pual ce cin、グローブトロッター、アバハウス)、靴(クラークス、vass、オールデン、ウィールローブ、ブラザーブリッジ、tricker's、foot the coacher)とよく合うと思うのでチェックしていただければと思います。

質問等あれば気軽にコメントください。

他にもアウター(ケイタマルヤマ、アーバンリサーチ、FILA、coen、アバハウス、グローバルワーク)、バッグ(coach, JUN, ポーター, ナノユニバース, ビームス)や靴(トリッカーズ、オールデン、サンダース、パラブーツ、ラルフローレン, UGG)といったメンズアイテムを出品しています。

また、キャロウェイ、スリクソン、タイトリスト、ピーチューン、エポンのアイアン・ウェッジを出品しています。まとめ買い大歓迎です。

よろしくお願いします!

襟···スタンドカラー

着丈···ロング

素材···コットン

柄・デザイン···無地

カラー···グリーン

季節感···秋、冬

フード···フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンブーシュート 商品の状態 新品、未使用

