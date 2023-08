フレンチミリタリー m47 後期の 21サイズになります

ウエスト約74

前股上約32

股下約70

ワタリ幅約33×2

裾幅約23×2

状態は画像よりご確認下さいませ。

使用感ありますが穴や破れなどはございません。

※左の裾の内側のボタンが欠損しております。

(画像9枚目)

トラブル防止の観点からヴィンテージ又、古着にご理解のいただける方のみ購入よろしくお願い致します。

素人保管の為神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

アナトミカ レショップ エディフィス ラブークル ets materiaux ヤエカ マーガレットハウエル エンジニアードガーメンツ ブラームス コモリ ボンクラ アーツアンドサイエンス レショップ 無印良品 ユニクロ しまむら

グラフペーパー クリスタセヤ マッキントッシュl.l.bean、Eddie Bauer、パタゴニア アナトミカ ボンクラ ヤエカ ネペンネス エンジニアードガーメンツ FWK ビームスボーイ ビームス ユナイテッドアローズ ビューティーユース ニッチ ノースフェイス エルエルビーン パタゴニア シンチラ j.crew barbour ラルフローレン フィッシングベスト woolrich USA コーデュロイ ペンドルトン1ldk HARRISTWEED beams

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 全体的に状態が悪い

