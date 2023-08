★申し訳ございませんが、お値引き交渉は致しておりません。★

★お気に入りに登録して頂けますと、値下げした際にお知らせが届きますので、ご登録頂けますと幸いです。

★即ご購入頂いて結構です。

【商品説明】新品 正規品 Patagonia パタゴニア レトロ クラシック レトロX CLASSIC RETRO-X JACKETです。

【送料】無料

【サイズ】XXL

【寸法】着丈76cm 身幅70cm 裄丈97cm

※実製品の寸法と若干異なる場合があります。

【状態】

・新品・未使用品です。

・特質すべき状態は無いかと思いますが、個人保管の商品でございます。ご理解の上、ご入札下さいませ。

【注意事項】

・本物・正規品のみです。ご安心下さいませ。タグが取れている場合がございますので、ご了承下さいませ。

・同一商品がある場合、画像はそのうちの1点を撮影し使用させて頂きますので、タグのサイズ表記が異っている場合がございます。柄物商品は柄合わせに個体差がございますので、併せて、ご了承下さいませ。

・日中は仕事をしておりますので、空いた時間で対応させて頂きます。

・勝手を申し上げますが、土日、祭日は子供の習い事への付き添い等でお休みを頂きます。ご了承下さいませ。

・ご不明な点はご面倒ではございますが、ご質問下さいませ。

・サイジング、商品の特性を十分にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

