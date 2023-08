CONVERSE RUN STAR HIKE LTD HI "SMOKED CANVAS"です。

正規販売店で購入した新品未使用品で、サイズはUS10の28.0cmです。

カラーはBLACK SMOKE INで限られた店舗でしか販売されていないLIMITED EDITIONモデルです。

通常のモデルとは異なり、全体にヴィンテージ加工が施されています。

ご希望であれば納品書もしくは購入明細書をお付けできます。

確実に正規品ですのでご安心ください。

ご購入いただく前に必ずコメントをお願い致します。

CONVERSE

コンバース

RUN STAR HIKE

ランスター ハイク

LTD

リミテッド

BLACK

ブラック

黒

SMOKE

スモーク

VINTAGE

ヴィンテージ

ビンテージ

韓国

厚底

ヒールアップ

BTS

ジミン

BLACK PINK

ブラックピンク

CHUCK TAYLOR

チャックテイラー

CTAS

CHUCK 70

CT70

三ツ星

ALL STAR

オールスター

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

CONVERSE RUN STAR HIKE LTD HI "SMOKED CANVAS"です。正規販売店で購入した新品未使用品で、サイズはUS10の28.0cmです。カラーはBLACK SMOKE INで限られた店舗でしか販売されていないLIMITED EDITIONモデルです。通常のモデルとは異なり、全体にヴィンテージ加工が施されています。ご希望であれば納品書もしくは購入明細書をお付けできます。確実に正規品ですのでご安心ください。ご購入いただく前に必ずコメントをお願い致します。CONVERSEコンバースRUN STAR HIKEランスター ハイクLTDリミテッドBLACKブラック黒SMOKEスモークVINTAGEヴィンテージビンテージ韓国厚底ヒールアップBTSジミンBLACK PINKブラックピンクCHUCK TAYLORチャックテイラーCTASCHUCK 70CT70三ツ星ALL STARオールスター

