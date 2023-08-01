公式の アディダス オリジナルス 極希少 シルバーロゴ ジャージ 和柄 花柄 生成り ジャージ

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中古 古着ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

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ご観覧下さり、ありがとうございます。全商品一覧→#SHOPくるぅる古着一覧→#くるぅるの古着お品物は、2点で500円引き、3点で1000円引きです。（1200円以上の商品に限ります。）✴商品説明・アディダス オリジナルス ジャケット・生成り色ベースに和風な花柄が描かれた癒し系デザイン。 ロゴ色はシルバー・出回りがほとんど無く、廃盤品なのでとても貴重です。 ✴サイズ メンズS身幅 約50、着丈 約65cm女性のM〜Lサイズ程度✴状態・使用感少なく美品です。中古 古着ですので、神経質な方はご遠慮下さい。即購入 大歓迎です。他にもオリジナルス ファーム リタオラ 花柄 芸能人着用モデルなどを出品していますアディダスオリジナルス トレフォイル ビッグロゴナイキ ノースフェイス チャンピオン グラフィックファームカンパニー 希少 ボタニカル コラボ NIKE 孔雀ペイズリー リタオラ ジャージ ヴィンテージ 天使スウェット 花柄 ヨガ ヨガウェア ランニング フルーツ古着 ビンテージ スポーツミックス フラワー 花k15＊2

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