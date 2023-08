★即購入大丈夫です。

ナイキ レブロン18 ジェームズギャング 29cm

★値引きは対応してません。

★ジョーダン1★TO MY FIRST COACH★マイ ファースト コーチ



セット割有!アディダスオリジナルス × ジェレミースコット 新品



ホカオネオネ ロケットX2

★ブランド★

KITH × Asics Gel Lyte3 Remastered US10.5

VANS バンズ

ナイキ ターミネーター シアトル



yy様専用 ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ブラザーフッド"

★アイテム★

adidas YEEZY BOOST 350 V2 YECHEIL

VANS × WTAPS Og Classic Slip O

ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム 29

バンズ ×ダブルタップス OG クラシック スリッポン

海外高騰中ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "トゥルーブルー"



NIKE TERMINATOR HIGH BLACK AND PHANTOM

★カラー★

Nike x Tom Sachs General Purpose Shoe

ブラックxオレンジ

「美品」new balance ニューバランス M991NV 限定品



VANS Half Cab 33 Dx バンズ ハーフキャブ レオパード 新品

★サイズ★

エアハラチEDGE【値下げ】

27.5cm US9.5

バンズ VANS ダニエルジョンストン ハイカットスケートハイ SK8HI



adidas アディダス COLORADO MADE IN JAPAN

★コンディション★

AIR JORDAN 3 RETOR 26.5㎝ 新品

中古商品になります。

ビリー・アイリッシュ × ナイキ エアフォース1 ロー トリプルホワイト

やや使用感はありますが目立ったダメージはありません。

adidas samba og サンバ アディダス 23cm

まだまだご使用頂けます。

NIKE AIR JORDAN 5

箱付きです。

Jordan 1 lost & founds



ナイキ NIKE ダンクロー メンズ 27センチ アイボリー

細かな状態を気にされる方の入札はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド バンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

