当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW

聴力検査の機械になります。

teenage engineering oplab module のみ

各周波数でピーっと音が鳴ります。

NEKTAR IMPACT LX49+ USB-MIDIキーボード

フリーケンシーノブを途中で止めた時に入る

RME Babyface Pro

ヨレたノイズやLOUDスイッチをほんの少しだけ上げたときに入るノイズがかっこいいです。

A-49 BK

コンセント電源で作動しフォンケーブルのアウトがついています。

JVC コンパクトアンプ EX-NW1 訳あり



E-MU E-SYNTH ULTRA サンプラー

シンセ

ごま屋さま専用 ZOOM R8 マルチトラックレコーダー

シンセサイザー

4ms Ensemble Oscillator モジュラーシンセ ユーロラック

DAW

アートリア ARTURIA DrumBrute Impact ドラムマシン

DTM

【超美品】YAMAHA AG03★ライブ配信！ミキサー！

オシレーター

ROLI Seaboard Block

エフェクター

VEGAS SOUND FORGE PRO 16 SUITE

電子楽器

WMD KRAKEN ドラムモジュール モジュラーシンセ ユーロラック

モジュラー

美品 AKAI MPC 1000 MPC1000 2000 3000 アカイ

アンティーク

Make Noise QPAS ユーロラック モジュラーシンセ

レトロ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

聴力検査の機械になります。各周波数でピーっと音が鳴ります。フリーケンシーノブを途中で止めた時に入るヨレたノイズやLOUDスイッチをほんの少しだけ上げたときに入るノイズがかっこいいです。コンセント電源で作動しフォンケーブルのアウトがついています。シンセシンセサイザーDAWDTMオシレーターエフェクター電子楽器モジュラーアンティークレトロ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Doepfer A-100 ユーロラック モジュラーシンセ