お知らせ ログイン 会員登録 出品
当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW

商品の説明

聴力検査の機械になります。
teenage engineering oplab module のみ
各周波数でピーっと音が鳴ります。
NEKTAR IMPACT LX49+ USB-MIDIキーボード
フリーケンシーノブを途中で止めた時に入る
RME Babyface Pro
ヨレたノイズやLOUDスイッチをほんの少しだけ上げたときに入るノイズがかっこいいです。
A-49 BK
コンセント電源で作動しフォンケーブルのアウトがついています。
JVC コンパクトアンプ EX-NW1 訳あり

E-MU E-SYNTH ULTRA サンプラー
シンセ
ごま屋さま専用　ZOOM R8　マルチトラックレコーダー
シンセサイザー
4ms Ensemble Oscillator モジュラーシンセ　ユーロラック
DAW
アートリア　ARTURIA DrumBrute Impact ドラムマシン
DTM
【超美品】YAMAHA AG03★ライブ配信！ミキサー！
オシレーター
ROLI Seaboard Block
エフェクター
VEGAS SOUND FORGE PRO 16 SUITE
電子楽器
WMD KRAKEN ドラムモジュール モジュラーシンセ ユーロラック
モジュラー
美品 AKAI MPC 1000 MPC1000 2000 3000 アカイ
アンティーク
Make Noise QPAS　ユーロラック　モジュラーシンセ
レトロ

Doepfer A-100 ユーロラック モジュラーシンセ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
聴力検査の機械になります。各周波数でピーっと音が鳴ります。フリーケンシーノブを途中で止めた時に入るヨレたノイズやLOUDスイッチをほんの少しだけ上げたときに入るノイズがかっこいいです。コンセント電源で作動しフォンケーブルのアウトがついています。シンセシンセサイザーDAWDTMオシレーターエフェクター電子楽器モジュラーアンティークレトロ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW

34分钟前

当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW

¥12,500 ¥10,625

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 楽器/器材
    3. DTM/DAW
    4. Audiometer TYPE-D
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

38d350f8a69fab

 1753

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

38d350f8a69fab
当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW 当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW

Mercoframes Optical Corp

Mercoframes Optical Corp


Five Industrial Audiometers for Occupational Health Professionals

Five Industrial Audiometers for Occupational Health Professionals


ZX-3 Ultrasonic Wall Thickness Gauge - Z-302-0001

ZX-3 Ultrasonic Wall Thickness Gauge - Z-302-0001


Tremetrics AR993 Occupational Sound Test Enclosure

Tremetrics AR993 Occupational Sound Test Enclosure


CDT Audio ES-03DVC

CDT Audio ES-03DVC


P.Audio 8 Ohm Horn Speaker Tweeter Driver BM-D440S China

P.Audio 8 Ohm Horn Speaker Tweeter Driver BM-D440S China


Mercoframes Optical Corp

Mercoframes Optical Corp

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 当店の記念日 Audiometer TYPE-D DTM/DAW
© www.inba.net, Inc.