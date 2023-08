【レビューを書けば送料当店負担】 Burberry カットアウトコットンTシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

詳細

ルシアンペラフィネ ロングTシャツ

100% 木綿

カラー: ブラック

性別: メンズ

シーズン: Spring Summer 2019

ランウェイ着用モデルです。

サイズ&フィット

サイズタイプ : EU

much fashionにて購入しました。

タグ付きです。

1回ほど着用しました。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ブラック

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

