最新エルメス NEW BALANCE / 1906R スニーカー

NEW BALANCE / 1906R White Rain Cloud EXCLUSIVE

ビームス限定商品

今年の2月にビームスで購入し2泊の旅行で履いただけです。

サイズが合わないので手放すことにしました。

写真のとおりほぼ汚れなく状態は凄く綺麗と思います。

定価16,500円

メインカラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材...レザー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

