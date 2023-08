限定価格セール！ KOKUA MAKUA GLIDE 新品　sup サーフィン

KOKUA

MAKUA GLIDE

新品未使用

定価139150円

定価よりだいぶ値下げしています!

今年行くつもり購入しましたが、家庭の事情で行けないので出品します。

KOKUAのラインナップで一番人気があるKOKUA GLIDEの幅広いモデル。

より安定感を求めてツーリングをしたい方におすすめのモデルです。

MAKUA LINEは全モデル FUSION LIGHT TECHNOLOGYを使用しており、MAKUA GLIDEは従来のGLIDEと比べてより軽量になっています。

付属品:

・ボード

・3pcsアルミパドル

・ホイール付きバッグ

・ダブルアクションポンプ

・8フィートコイルリーシュ

・シングルフィン

・リペアキット

長さ 11feet2inch / 340cm

幅 32inch / 81.3cm

厚み 6inch / 15.2cm

ボリューム 310L

ボディー 20PSIまで対応するFLST素材

最大体体重 120kg

経験値 初心者〜上級者

スタイル

ツーリングやアウトドアでおすすめのモデル

外装箱のまま発送。

サイズは180になります!

souyu stick

peaks5

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

