ACNE STUDIOSのスウェットです。

2015年秋冬モデル

“GENDER EQUALITY”(=男女平等)の社会的メッセージが込められた、シンプルなデザインのクルーネックスウェット。

ゆとりのあるシルエット、裏パイルのライトウェイトスウェットなので、男女問わず長い期間着回すことが可能です。

made in Portugal

定価¥25,300

<カラー>

ブラック

<素材>

コットン100%

<サイズ>

L

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がゆったりめで着用できます。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・肩幅 約52cm

・身幅 約60cm

・着丈 約69cm

・袖丈 約72cm

<コンディション>

フロント下部にシミが2点あります。

そのほか目立った汚れやダメージはなく状態良好です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

クルーネック

スウェット

トレーナー

プルオーバー

黒

裏毛

Maison Kitsune

APC

JIL SANDER

OAMC

Kith

Kenzo

メンズ

レディース

ユニセックス

ビッグシルエット

オーバーサイズ

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを毎日更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アクネストゥディオズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

