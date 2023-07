☆プロフ必読☆

篠宮アスカさん専用



創作 オリジナル 火星 手描きイラスト

2015年5月の個展、gallery 晴れ 南青山で

人魚の楽園 アクアスパイシーブルー

購入

ゆら様 専用ページ



ケースデコ リクエストページ

よんじょう画伯 【バカラの香水コレクション】

アートフレーム ファンキーキャット/猫 絵画 クリスタルピクチャー



ステンドグラスパネル 品番P-9 高さ約46センチ幅約38センチ

⭕お値引きは直接、専用で対応致しますのでよろしくお願いします。

よんじょう画伯 【バカラの香水コレクション】



シーグラス チューリップ

よんじょう画伯に、初期の作品は、万年筆にUV機能がなかった為、遮光シートを貼る様、ご指示がありましたので、硝子板に貼っております。

【開運・寿】龍体文字&篆書体✴︎108体✴︎巨大曼荼羅アート(34×34cm)

【サイズ】17×12×1.5cm

忍たま乱太郎、四年生、五年生集合!色紙イラスト



【レジンオーシャンアート】#241

ブログ「フランス絵巻き」 でおなじみのニース在住 よんじょう画伯のロイヤルブルーの万年筆画。

0084 one of a kind painting

あの伊勢丹オンラインショップでは一点100,000万円以上の値がつけられるという、 他に類を見ないぺン画です。

レジンアート海 レジンアート掛け時計 インテリアアート掛け時計 ハンドメイド



ぶどう♡様専用 海のPCモニターデスク 石垣島の海 レジンアート 木製

#よんじょう画伯

『 下北沢の彼・彼女 』

#よんじょう

似顔絵オーダー@あいちゃん様

#バカラの香水コレクション

0038 one of a kind painting

#ニース在住

yuuki0301様 専用ページ

#ロイヤルブルー

茶トラ猫とキジトラ猫と夕焼けの壁掛け

#万年筆画

シーグラスアート ✧ねじ花畑で夢飛行✧ 花 うさぎ兎 ねこ猫 鳥 旅

#ペン画

篠宮アスカさん専用

#フランス絵巻き

創作 オリジナル 火星 手描きイラスト

#買った人が開運

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

☆プロフ必読☆2015年5月の個展、gallery 晴れ 南青山で購入よんじょう画伯 【バカラの香水コレクション】⭕お値引きは直接、専用で対応致しますのでよろしくお願いします。よんじょう画伯に、初期の作品は、万年筆にUV機能がなかった為、遮光シートを貼る様、ご指示がありましたので、硝子板に貼っております。【サイズ】17×12×1.5cmブログ「フランス絵巻き」 でおなじみのニース在住 よんじょう画伯のロイヤルブルーの万年筆画。 あの伊勢丹オンラインショップでは一点100,000万円以上の値がつけられるという、 他に類を見ないぺン画です。#よんじょう画伯#よんじょう#バカラの香水コレクション#ニース在住#ロイヤルブルー#万年筆画#ペン画#フランス絵巻き#買った人が開運

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

人魚の楽園 アクアスパイシーブルーゆら様 専用ページケースデコ リクエストページアートフレーム ファンキーキャット/猫 絵画 クリスタルピクチャーステンドグラスパネル 品番P-9 高さ約46センチ幅約38センチよんじょう画伯 【バカラの香水コレクション】