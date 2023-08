今ならほぼ即納！ MSSP　花札トレカ　コンプリートセット　M.S.S.Project　25 ミュージシャン

即購入可

鈴木 昂秀 グッズ 商品 ページ

バラ売り不可

イイネ・コメント大歓迎!

画像の追加、ご質問など何でもお気軽にどうぞ!

ーー*重要!!!*ーー

当方の画像を無断使用している業者をアマゾンにて発見・連絡を取っております。

アマゾンで販売している業者とは一切全く何の関わりもなく、倍近いお値段で販売されております。

アマゾンでの出品者とは言え、人の画像を無断使用するような悪質業者です。詐欺の可能性がないとは言い切れませんので皆様十分にお気をつけ下さい!!

こちらは4つ目のコンプで、花札トレカコンプリートセットはこれが最後の出品となります。

こちらは送料・手数料が大きいためほぼお値下げができません。

(ご相談内容によります)

蒼翠炎雷で販売された

ランダム花札トレカ 全48種コンプリート商品(バラ売り不可)

定価 3枚 600円(1枚 200円)

3枚ワンセットのランダム商品で、なかなか出ない花札が何種類もあり、コンプリート出来ないと苦戦されている方を多々お見かけしております。

コンプセットご購入特典

*画像4枚目のアルバムに入れてお送りいたします。

無印のアルバムか和風アルバムのどちらかをお選び下さい。

*画像5枚目はトレカホルダー用ストラップです。

お好みの物をお付けいたしますので、購入後にゆっくりお選びいただき、お取引欄にお書きください。

*画像7枚目はトレカホルダーです。画像6枚目のようにお好きにデコってお使いいただけます。(2枚入り)

どれも所持してらっしゃる方や、不必要な方は遠慮なくおっしゃって下さいませ。

購入後確認のために開封し、すぐに慎重にスリーブに入れておりますが、初期傷を気にされる方は公式よりランダムでの購入をおすすめいたします。

猫の下僕中です。

アレルギーのある方はご注意下さい。

#蒼翠炎雷

#ランダム花札

#花札トレカ

#コンプリート

#MSSP

#M.S.S.Project

#FB777

#KIKKUN-MK-Ⅱ

#eoheoh

#あろまほっと

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

