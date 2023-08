商品名:WTAPS® × New Balance M990WT2

【新品未使用】アンダーアーマー カリー8 ホワイト 27.5センチ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Curry4 その他カリーブランドなど

ニューバランスを象徴するグレーカラーを纏ったWolverine社製の上質なピッグスキンスエードと淡いブルーのメッシュ素材を組み合わせてアッパーを構築。タン、カラーストラップ、 ヒールタブ部分のシンセティックレザーの型押しのテクスチャーは、ダブルタップス®のデザイナー西山徹がプライベートで愛用していた「998」のディテールをアレンジしており、フォクシングには「WTAPS」ロゴの刺繍や「USA」の型押しロゴを施した。また、インソールには両ブランドロゴがプリントされ、シュータンにはMade in U.S.Aのクラフトマンシップを体現したネームを刺繍した。

レブロン18 low space jam

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最終値下げ★エアジョーダン1 MID 赤黒 DQ8426-060 29cm



JIMMY CHOO スリッポン スニーカー

こちらで正規品として購入しました。

Airwalk x Han Kjøbenhaven The One エアウォーク

気に入って着用しておりましたので使用感がございます。

adidas サンバ ギャランさん様専用

・全体的な色褪せ、変色あり

NIKE BY YOU ダンク 26cm

・色褪せを補修するため補色済み(FAMACOのグレーで補色)

アディダス スーパースター ヌバック生地28.5cm

・補色による色斑あり

ナイキ ダンク ロー サファリスウッシュ "クロロフィル"

・両つま先に傷あり

CELINEスリッポン

・インソールのロゴ剥がれあり

ヴァレンチノガラヴァーニ スタッズハイカットスニーカー 42

・ソールに使用による汚れと若干のスレあり

ニューバランス newbarance M993GL

・すり減り防止のためヒールガード装着

■DANNER RIDGE RUNNER PLUS■26.5



TOKYO DESIGN STUDIO New Balance 27.5cm

なお、着用するには問題なく、めちゃくちゃカッコよく渋い一足です。

新品❗NIKE atmos AIR MAX 90、ナイキ アトモス エアマックス

状態については説明文や写真にてご判断頂き、購入後のご質問や返品はお控え下さい。

nocta air force1



NIKE AIR JORDAN 10 RETRO DESERTCAMO 29cm

メインカラー···グレー

【専】Supreme NIKE AIR FORCE 1 HIGH SP

人気モデル···new balance 990

新品 1017 ALYX 9SM MONO HIKING SNEAKER 43

シーン···ランニング/トレーニング

atmos × NIKE AIR MAX 90 DUCK CAMO

特徴/機能/素材···レザー

国内正規品 ピエールアルディ スウェードハイカットシューズ42定価72,360円



HOKA ONE ONE CARBON X3

#Supreme #Stussy #FTC #HUF #Fuckingawesome #KITH #PALACESKATEBORDS #Wastedyouth #NOAHNYC #NAUTICA#ABATHINGAPE #WTAPS #DESCENDANT #NEWERA#SSZ#Neighborhood #THRASHER #NIKE #adidas #AH.H #BROCHURE #newbalance #SEESEE

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

商品名:WTAPS® × New Balance M990WT2〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ニューバランスを象徴するグレーカラーを纏ったWolverine社製の上質なピッグスキンスエードと淡いブルーのメッシュ素材を組み合わせてアッパーを構築。タン、カラーストラップ、 ヒールタブ部分のシンセティックレザーの型押しのテクスチャーは、ダブルタップス®のデザイナー西山徹がプライベートで愛用していた「998」のディテールをアレンジしており、フォクシングには「WTAPS」ロゴの刺繍や「USA」の型押しロゴを施した。また、インソールには両ブランドロゴがプリントされ、シュータンにはMade in U.S.Aのクラフトマンシップを体現したネームを刺繍した。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜こちらで正規品として購入しました。気に入って着用しておりましたので使用感がございます。・全体的な色褪せ、変色あり・色褪せを補修するため補色済み(FAMACOのグレーで補色)・補色による色斑あり・両つま先に傷あり・インソールのロゴ剥がれあり・ソールに使用による汚れと若干のスレあり・すり減り防止のためヒールガード装着なお、着用するには問題なく、めちゃくちゃカッコよく渋い一足です。状態については説明文や写真にてご判断頂き、購入後のご質問や返品はお控え下さい。メインカラー···グレー人気モデル···new balance 990シーン···ランニング/トレーニング特徴/機能/素材···レザー#Supreme #Stussy #FTC #HUF #Fuckingawesome #KITH #PALACESKATEBORDS #Wastedyouth #NOAHNYC #NAUTICA#ABATHINGAPE #WTAPS #DESCENDANT #NEWERA#SSZ#Neighborhood #THRASHER #NIKE #adidas #AH.H #BROCHURE #newbalance #SEESEE

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

◆NIKEナイキ×JCREWワッフルレーサー紺ネイビー27.0cm(US9.0)ナイキ エアフォース【attachment】カウハイドレザースニーカーAIR JORDAN 1 ユニバーシティーブルーオニツカタイガー DELECITYAir Jordan university blue ユニバーシティ ブルー【24時間以内発送】 ニューバランス MR530KC 新品 送料無料 27ナイキ ウィメンズ エアフォース1 AF1 CI0919-600 28.0チャックテイラー CT70 ミントグリーン コンバースsupreme エアフォース1 スニーカーnike air force1 low