割引クーポン ダブルモンク 《新品✨️/ラオス製》Ingenuity アノネイカーフ 革靴 7 ドレス/ビジネス

【商品詳細】

台湾発の人気シューズメイカー"kamioka"

神匠やコルノブルゥの生産を行っている事で有名なメイカーです。

日本のセレクトショップブランド"UNITED ARROWS GREEN LABEL RELAXING"が別注したダブルモンクストラップシューズです。

アッパーには光沢の映えるアノネイカーフが採用されており、ブラックのカラーリングも相まって高級感溢れる特別な見た目になっています。

ビジネスシーンやパーティー、ドレスコード指定の場所へ行く際にもご着用頂ける特別な1足です。

【サイズ】

サイズは7

実寸で26.0-26.5cmの方に適応します。

一般的な革靴サイズで25.5/US7.5/EU41相当になります。

一般的なスニーカーサイズでJP26.5/US8.5/EU42

アウトソール縦長は29.4cm

アウトソールの横幅は10.8cmになります。

【コンディション】

試し履きのみの新品のお品です。

※シューキーパーやクリームの瓶は撮影用の為、付属致しません。

※付属品は化粧箱です。

※当店『Noir(ノワール)』は靴好きの靴磨き職人が運営しています。

※古物商許可証を持つ歴史あるショップにて買い付けを行っており、当方でも真贋鑑定を行っております。

他のアイテムをご覧になりたい方はこちらから

→ #noirshoeshine ←

当店で最高の1足に出会えますように!

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

