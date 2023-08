匿名配送、即日もしくは翌日には

コーチミニショルダー

発送させていただきます(*´︶`*)..✨

#イアパピヨネのお財布やバッグを出品中

◉新品、未使用、タグ付き

⚠️商品説明をよくお読みの上ご購入ください

◉定価: 19580円 (tax in)

color: モカ

※実物と見え方が多少異なる場合があります

size: 約 幅25 高さ24 マチ4 持ち手65~127 cm

(※素材特有のしわや擦れなどがあります)

---------------------------------------

IL BISONTE〈イルビゾンテ 〉のショルダーバッグ

コンチョにステッチがポイントの

レザーシリーズです✨

素朴で無骨な雰囲気があるコンチョは、

シルバーでも派手見えしないのが魅力。

カジュアルコーデに

辛口なアクセントをプラスしたい時にぴったり。

手触りのよいレザーに

コンチョベルトが程よくスタイリングに

新鮮さと遊び心を加えてくれます。

柔らかなレザーとの組み合わせで

ハードな印象になりすぎません。

細目のショルダーベルトがスタイリッシュ!

肩掛け、斜め掛けにと長さ調節が可能です。

口元はぎゅっと絞れる巾着タイプ。

雰囲気が変わります。

(写真8、9、10枚目)はネットからの引用。

それ以外は実物を撮影した画像となります。

素材独自の風合いや擦れ、しわなどがあります。

(※気になさる方、完璧を求める方、

神経質な方はご遠慮下さい)

なお未使用である点を考慮し

お値下げは考えておりませんが、

なるべく丁寧に梱包し発送いたしますので

よろしければご検討下さい。

他にもお財布、バッグ、パスケース、キーケース、

サマンサタバサ、ケイトスペード、ツモリチサト、

ポールスミス、アナスイ、ポーターのアイテム等

様々な物を出品中です☺︎♡

商品の情報 ブランド イアパピヨネ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド イアパピヨネ 商品の状態 新品、未使用

