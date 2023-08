数ある中からご覧頂きありがとうございます。

●アイテム

編み

● 購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション (鑑定済み)

●サイズ

タテ26cm

ヨコ35cm

マチ13cm

平置き実寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

●状態

特筆するようなダメージなく、まだまだお使い頂けるかと思います。

上記ご了承いただける方のご購入をお願いいたします。

※素人検品のため、ほかにも見落としのある場合がございます。

新品同様をお求めの方や神経質な方はお控えくださいませ。

●カラー

ブラック

ベージュ

●素材

ラフィア

ストロー

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

梱包についての質問は事前にコメントください。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある中からご覧頂きありがとうございます。●アイテムヘレンカミンスキー ハンドバッグ カゴバッグ トートバッグ レディース Helen Kaminski A4可能編み● 購入元大手ブランド買取店ストアのオークション (鑑定済み)●サイズタテ26cmヨコ35cmマチ13cm 平置き実寸になりますので多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。●状態 特筆するようなダメージなく、まだまだお使い頂けるかと思います。上記ご了承いただける方のご購入をお願いいたします。※素人検品のため、ほかにも見落としのある場合がございます。新品同様をお求めの方や神経質な方はお控えくださいませ。●カラーブラックベージュ●素材 ラフィアストロー●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。梱包についての質問は事前にコメントください。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

