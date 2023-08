シートーキョー Audrey dot navy 36サイズ

今月オンラインにて購入しました、スカートです。

ネイビーの軽やかな生地に黒のドットがとても可愛く、一目惚れをしトップスとペアで購入しましたが、初めてのシートーキョーでのお買い物でスカートのサイズ感が分からず、36を選びましたがスカートのウエストが私にはやや大きく(>_<)→36ですが、主観ではウエストは69センチのためMサイズに近いかなと思います

試着のみの品ですがご活用いただけます方へお譲りさせてください。

スカートメインのブランドのようで仕立てが素晴らしいと聞いていましたが、お値段が高いだけのことはあり、とても贅沢に生地を使い丁寧に作られているなと感じました。

ライン、軽やかで飛んでいけそうな気持ちの良い素材、デザインも大好きです。買い直しをしようと思いましたら小さな34サイズは完売でした(>_<)

夏のTシャツなどのトップスには勿論のこと、秋冬もののニットにもとってもよく合いそうだなと思います。

試着のみタグ付きですが、細かなことが気になられます方はご遠慮くださいますようお願いいたします。

以下、オンラインより

追加生産の予定はございません。

ヘプバーンを彷彿させるようなフィット&フレアシルエットが美しい、ブランドの代表モデルの1つ。微細なギャザーワークによって生み出される、優雅なドレープが目を惹くスカート。

贅沢な分量を使用した不動の人気モデルから、スペシャルファブリックが新登場。

非常にエアリーで凹凸感のあるクレープ素材と重厚なフロッキードット。

相反する要素をミックスすることで生まれる素材の個性。

驚きの軽さを実現した妖艶なドットは、行き交う人の目を惹くこと間違いなし。

夏にはTシャツと冬にはニットと合わせて、一年を通してときめきを与えてくれる万能な一着。

ドット部分はフロッキー(ベルベット風)で表現しているため、毛並みや光の具合によってドット部分の出方が均一でないことがございます。素材の特徴及び風合いとしてお楽しみください。毛並み整える際には、当て布をしながら軽くスチームを当ててお手入れしてください。

<原産国>日本

<洗濯>ドライクリーニング

<サイズ>

size36

ウエスト69前丈(ベルト上から)75後丈(ベルト上から)83

【ウエスト仕様:ストレッチ無】

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シートーキョー 商品の状態 新品、未使用

