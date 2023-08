はじめまして#ticklevintage です♪

チャールズアンドキース ツイード バッグ パステル

出品している商品は全て正規品,鑑定済みです◎

◆brand◆

#ticklevintageCELINE

◆item◆

#ticklevintagebag

-CELINE-

ボール金具2wayショルダーバッグになります。

vintage感あふれる高級バッグです。

光沢のあるレザーでゴールドトーンの金具が映える素敵なデザイン。

流通の少ない希少なデザインです。

【spec】

■color :ブラック

■素材 :カーフレザー

■付属品:

-condition-

僅か擦れ、小傷など少々ございますが、外観を損なうような大きなダメージなく古いお品にしては綺麗なお品です。

内部ショルダーコバの塗料が付着してしまった跡がございますが、劣化等なく難なく使用できます◎

※ヴィンテージ品にご理解のある方のご購入をお願い致します。

【size】

■横幅:23

■高さ:28

■マチ:10

■ショルダー:107-119

(単位:cm)

※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

#celine

#マカダム

#クラッチバッグ

#セカンドバッグ

#ポーチ

#セリーヌ

#ヴィンテージ

#レトロ

#オールドセリーヌ

#バッグ

#ショルダーバッグ

#ヴィンテージセリーヌ

#斜め掛け

#斜めがけ

#ポシェット

#馬車金具

#マカダム

#トリオンフ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

