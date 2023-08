PLAN C プランシー

オリジナルプリント

キーケース

イタリア発のウィメンズブランド「PLAN C(プランシー)」は、「マルニ」創業者コンスエロ・カスティリオーニの娘、カロリーナ・カスティリオーニがクリエイティブディレクターを務めるブランドです。2019SSコレクションのデビューより、カロリーナのエレガントで洗練された美意識に基づき、モダンなワードローブを通して自己表現したいと願う女性へ向け幅広いアイテムを提案。世界のファッショニスタから熱い視線を注がれる、ハイエンドなコレクションを展開しています。

オリジナルプリントの

キーケース。

新品未使用品 PLAN Cプランシー キーケース イタリア製

日々使う小物にもこだわりたい人におすすめ。

ブランド : PLAN C

色 : ホワイト×ブラック

サイズ : 約13×10cm

素材 : 綿

(ポリウレタン樹脂加工)

原産国 : イタリア

販売価格30,800円

タグ付き新品未使用品

専用布袋付き

国内正規販売店で購入

株式会社パラグラフ

よろしくお願いします。

カラー···ホワイト

#PLAN C

#プランシー

#MARNI

#マルニ

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

