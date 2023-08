パンダドラゴンのグッズです。

フォトハンガー(2500円)

うちわ(1000円)

チェキ ・トレカ(1枚500円)

生写真 (公式1枚140円 ネップリ1枚300円)

2L (1枚400円)

スイパラコースター・ポスカ・ランチョンマット(まとめて600円)

クリアファイル (500円)

JUNON (1冊800円)(2021.6 2021.11 2022.11)

ものによってはバラ売り可能。

チェキは他のグッズと一緒にご購入ください。

配送中のトラブルは補償できません。

らくらくメルカリ便にて発送いたします。

定価+送料+手数料

購入前にコメントしてください。

パンダドラゴン チェキ トレカ CD あづ たいが なぎ なるき ぱっち ようた パラゴン アクスタ

購入前にコメントください。

質問等ありましたらお気軽にコメントください!

グッズ種類···その他

ジャンル···男性アイドル

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

