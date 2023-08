▪️ブランド▪️

V 12

▪️サイズ表記▪️

XL

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈 69

・身幅 51

・肩幅 46

・袖丈 22

▪️素材▪️

ポリエステル

▪️状態▪️

目立った汚れ無し

1番上のボタンのメッキに剥がれがあります。しかし、予備ボタンもあるため綺麗に着用いただけます。

▪️備考▪️

自宅保管品になります。

素人の検品ですので、多少のシミ、傷など見落としなどもあるかもしれません、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。

商品画像について

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。

発送について

なるべく早めの発送を心がけています。

商品をなるべく安く提供させていただきたいのでコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせていただきます。畳みジワはご容赦ください。

真贋について

大手リユースショップにて鑑定済みの商品です。

カモフラ ブルー ロゴ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

