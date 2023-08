◽️ブランド

AURALEE (オーラリー)

New Balance (ニューバランス)

◽️商品名

ナイキ エアマックス90 GTX ゴアテックス

AURALEE × New Balance 2002R White

New Balance/ニューバランス M2002RHO 28.0cm

オーラリー × ニューバランス 2002R ホワイト

【新品・未使用】converse ct70 27.0cm



◽️商品スペック

状態 :新品・未使用

サイズ:26.5cm/US8.5

カラー:ホワイト

型番 :M2002RA1

購入年:2022

付属品:包装紙、赤タグ、紙のシューズキーパー

※包装紙には多少の破れ(購入時から当状態)があり、赤タグには多少の曲がり(手で元に戻せる程度と想定)があります。

◽️商品内容

オーラリー公式オンラインショップにて購入(抽選当選品)し、新品・未使用品です。

また、靴用の大きめな除湿剤を常に使用し、除湿対策をしておりました。

全般的に大変美品な商品となっております。

★ご注意★

当商品は正規品で御座います。また、トラブル防止の為、ある程度評価のある方のみ取引をお願い致します。

最後に、何かご質問等あれば何なりとお申し付けください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

