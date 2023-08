大人気!クリスチャンルブタンのパイソン柄のスニーカー♪

これからの秋、冬にハイカットのスニーカーはいかがでしょうか?

サイズ38(25cm相当)と希少なサイズ

メンズ、レディースどちらでも行けると思います。

Christian Louboutin クリスチャンルブタン

素材 : レザー パイソン型押し

サイズ : 38(25cm相当)

本体のち付属品なし

全体的に使用感がありスレなどがありますが、柄のおかげであまり目立ちにくくなっています!

ソールもまだまだ綺麗な部類だと思います♪

詳細は写真よりご確認お願い致します。

本体のみ、付属品などはございません。

エコリングオークションにて購入(真贋済み、要古物許可証)

細心の注意を払って商品を確認していますが、素人管理のため見落としや確認出来なかったダメージなどがある可能性があります。また中古品の場合、多少の経年劣化や傷みなどはあると思います。ご理解の上、ご購入をお願い致します。

全ての商品、新品未使用であっても中古品扱いとなります。

一度は人の手に渡った商品ですのでご理解を頂いた上でご購入をお願い致します。

基本的にNC、NRでお願い致します。

なるべく迅速な発送を心掛けておりますが個人出品のため発送にお時間を頂く場合があります。3日以内に発送出来ない場合はご連絡をさせて頂きます。

梱包、包装は簡易包装になる場合があります。

神経質な方、完璧をお求めの方はどうかご遠慮頂きますようお願い致します。また購入後のキャンセル、返品、交換はお断りさせて頂きますので、ご了承の程宜しくお願い致します。

動作確認をこちらでした上での動作不良は除きます。ジャンク品に関しましては返品、キャンセル等一切お受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

