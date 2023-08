✨ご覧いただきありがとうございます✨

【商品名】

◆現行品◆

【商品紹介】

3つの異なるルイ・ヴィトンのパターンを組み合わせてメゾンの真髄(こころ)を体現したバッグチャーム兼キーホルダー「ポルト クレ・ドラゴンヌ」

公式オンラインでは売り切れ中の人気アイテムです!

【商品状態】

◇リペア箇所◇

ナシ

メッキ禿げ僅か!

出来る限り磨きましたので目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態の美品です。

使用に問題のあるダメージはなく、これからも長くご愛用頂けるお品物となっております♪

中古品にご理解いただける方、是非ご検討くださいませ。

【シリアル】

CX1109

【付属品】

なし

【購入元】

古物商許可証を有する中古ブランドショップ

✨鑑定済みの正規品✨

購入元は真贋鑑定、買取を行うストアなので安心してご購入下さい。

万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。

商品に関して気になる点がございましたら、お気軽にコメントください♪

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

