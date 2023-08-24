正規店仕入れの ■VN770/L Win11/Core i7/8GB/2GB/BD-RE デスクトップ型PC

商品機種 VN770LS1YB

ガレリア ZVゲーミングPC



1230v5 32GBメモリ 256G SSD+1TB HDD GTX750Ti

■ディスプレイ 21.5型ワイド フルHD

【値下げ】業務用ハイスペックPC

■プロセッサ Intel(R) Core i7-3630QM CPU@2.40GHz

第12世代 Core i5 12400 M.2 SSD500GB メモリ16GB

■メモリー 8GB

●SSD＋HDD●DELL Vostro3800 すぐに使えるセット Win10

■HDD 2TB

ひー様専用【S+ランク】i7-6700相当CPU+GTX1060 6GB PC

■OS Windows11 Home 64bit (win8よりアップグレード済み）

ValorantゲーミングPC GTX1050ti

■光学ドライブ ブルーレイ BD-MLT UJ265

ESPRIMO D587S i5-7th 16GB 256nvme GT1030

■webカメラ

白いゲーミングpc i5-10400 gtx1070 メモリm.2SSD500G

■HDMI

Diginnos Core i7,SSD GTX1650

■Office Home &Business2013 インストール済み（認証済み）

IMac A1311 21.5 inchi SSD 512/8GB



ゲーミングPC GeForce GTX1660Ti i5 SSD380GB



ゲーミングPC（インテル Core i7 13700F/RTX4070）

付属品

acer ゲーミングモニター 23.8インチ WQHD 75Hz 1ms

■AC電源 キーボード（ロジクールｋ275） 無線マウス

格安ゲーミングPCセット 説明欄ご覧ください。



ガリレア ゲーミングPC おまけ付☆

リカバリ済みで動作確認済みになります。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品機種 VN770LS1YB■ディスプレイ 21.5型ワイド フルHD■プロセッサ Intel(R) Core i7-3630QM CPU@2.40GHz■メモリー 8GB■HDD 2TB ■OS Windows11 Home 64bit (win8よりアップグレード済み）■光学ドライブ ブルーレイ BD-MLT UJ265■webカメラ ■HDMI■Office Home &Business2013 インストール済み（認証済み） 付属品■AC電源 キーボード（ロジクールｋ275） 無線マウスリカバリ済みで動作確認済みになります。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Lenovo デスクトップパソコン HDD1TB ✨Corei3✨ 大画面iMac（27-inch,Late 2013）ME089J/A ④Dell i3 8GB 新品SSD256GB win11 office2021