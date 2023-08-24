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正規店仕入れの ■VN770/L Win11/Core i7/8GB/2GB/BD-RE デスクトップ型PC

商品の説明

商品機種　VN770LS1YB
ガレリア ZVゲーミングPC

1230v5 32GBメモリ 256G SSD+1TB HDD GTX750Ti
■ディスプレイ　21.5型ワイド　フルHD
【値下げ】業務用ハイスペックPC
■プロセッサ　 Intel(R) Core i7-3630QM CPU@2.40GHz
第12世代 Core i5 12400 M.2 SSD500GB メモリ16GB
■メモリー　　　8GB
●SSD＋HDD●DELL Vostro3800 すぐに使えるセット Win10
■HDD 2TB
ひー様専用【S+ランク】i7-6700相当CPU+GTX1060 6GB PC
■OS Windows11 Home 64bit　(win8よりアップグレード済み）
ValorantゲーミングPC GTX1050ti
■光学ドライブ　ブルーレイ　BD-MLT UJ265
ESPRIMO D587S i5-7th 16GB 256nvme GT1030
■webカメラ　　
白いゲーミングpc i5-10400 gtx1070 メモリm.2SSD500G
■HDMI
Diginnos Core i7,SSD GTX1650
■Office Home &Business2013 インストール済み（認証済み）
IMac A1311 21.5 inchi SSD 512/8GB

ゲーミングPC GeForce GTX1660Ti i5 SSD380GB

ゲーミングPC（インテル Core i7 13700F/RTX4070）
付属品
acer ゲーミングモニター 23.8インチ WQHD 75Hz 1ms
■AC電源　キーボード（ロジクールｋ275）　無線マウス
格安ゲーミングPCセット　説明欄ご覧ください。

ガリレア ゲーミングPC おまけ付☆
リカバリ済みで動作確認済みになります。

Lenovo デスクトップパソコン　HDD1TB ✨Corei3✨　大画面

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

iMac（27-inch,Late 2013）ME089J/A ④

Dell i3 8GB 新品SSD256GB win11 office2021
商品機種　VN770LS1YB■ディスプレイ　21.5型ワイド　フルHD■プロセッサ　 Intel(R) Core i7-3630QM CPU@2.40GHz■メモリー　　　8GB■HDD 2TB ■OS Windows11 Home 64bit　(win8よりアップグレード済み）■光学ドライブ　ブルーレイ　BD-MLT UJ265■webカメラ　　■HDMI■Office Home &Business2013 インストール済み（認証済み） 付属品■AC電源　キーボード（ロジクールｋ275）　無線マウスリカバリ済みで動作確認済みになります。

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ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

正規店仕入れの ■VN770/L Win11/Core i7/8GB/2GB/BD-RE デスクトップ型PC

7分钟前

正規店仕入れの ■VN770/L Win11/Core i7/8GB/2GB/BD-RE デスクトップ型PC

¥15,500 ¥11,625

(税込) 送料込み
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