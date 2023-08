新品未使用 Levi's × HERON PRESTON リーバイス ヘロンプレストン コラボ デニム ジーンズ パンツ 501 カラーデニムパンツ 定価¥41,800-

【サイズ】

W30 L32

【実寸 】

ウエスト 約77cm

股上 約29cm

股下 約80cm

わたり幅 約28cm

裾幅 約19.5cm

※多少の誤差はご了承ください。

【カラー】

ピンク

【商品説明】

新品タグ付きのまま購入後1度も使用しなかった為、非常に状態の良いお品物かと思います。

※小さな汚れ、ダメージに見落としがある場合がございます。

ご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。

【その他ご注意事項】

自宅にて保管していました。付属品はありません。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

照明の差によりお品物の実際の色味と現物の色味にやや違いがある場合がございますので、ご不安な方は事前にご確認下さい。

ご購入前にプロフィールを一読お願いしております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘロンプレストン 商品の状態 新品、未使用

