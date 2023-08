◆ ストーン アイランド/グースダウン ジャケット

COLLAR: 明るめブルー

◆ こちらの商品は、古着でシミや汚れのある商品です!

シミや汚れは、必ず写真に載せておりますので写真を拡大してご覧ください!

コンパクトにして発送しますので、商品が到着しましたら

シワを延ばして下さい!

※※ 上記の件にご理解のある方にご購入いただきたいです。

宜しくお願い致します。

写真を拡大し商品をよくご覧くださいますようお願い致します。

追加の写真が必要であれば遠慮なくコメントを下さい(^^)

こちらは、高額商品ですのでじっくりとご検討をお願い致します。

1980sラルフローレン

※ 金曜~土曜日に購入されますと、発送は翌週の月曜になります。

また、祝日・お盆休み・GW・年末年始などのお休みの時には発送が遅れますのでご理解をお願い致します。

Tシャツ

ポロシャツ

オシャレ

STONE ISLAND

ジャンパー

ジャンバー

ブルゾン

ダウンジャケット

カラー...ブルー・青

柄・デザイン...無地

フード...フードあり

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

