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新品登場 【o1743様専用】メンズ時計■SEIKO ASTRON SBXY017 腕時計(アナログ)

商品の説明

●メーカー　SEIKO（セイコー）
SEIKO PROSPEXセイコーダイバーズ　ダイバー　スキューバ　アンティーク
●製品名　 ASTRON(アストロン)
しおじい様専用　TIMEX 手巻きTW2U69000
●駆動方式　ソーラー電波
オメガ　スピードマスター　プロフェッショナル　3570.50❗️
●モデルNo.　SBXY017
最終値下げ！ 未使用 ORISオリス アクイス ニューヨークハーバー リミテッド
●文字盤色　ブラック
美品 カシオ オシアナス ソーラー 腕時計 クロノグラフ マンタ デイト
●ケースサイズ：厚さ:10.6mm　横:41.3mm　縦:47.9mm
専用rL
●腕回り　最大約19.5㎝
beams ダイバー　ソーラー
●定価：110,000円
セイコー　自動巻き　5J32-0AH0 spotura kinetic
●付属品：外箱、取扱説明書、保証書、SEIKO ASTRON CARD、余りコマ(写真5枚目参照)
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ASTRON(アストロン) のデザインがお好きな方におススメです。
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●コンディション（素人の目視です）
セイコー5スポーツ　仮面ライダーコラボSBSA207
・風防　　　　　　傷、ヒビ、欠け、汚れナシ
ティファニー　アトラスジェント　Z1000 自動巻　メンズ腕時計　Tiffany
・文字盤　　　　　汚れ・傷ナシ
Rolex16013 DATEJUST ステラボイラーゲージダイアル希少　美品
・針　　　　　　　汚れ、腐食ナシ
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・ケース　　　　　汚れ・傷ナシ
【レア】1942 Rolex Oyster "Royalite"
・ベルト、尾錠　　純正
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現在稼働中です。
セイコー アストロン 8X53-0AV0-2 メンズ 腕時計 GPSソーラー　a
購入は2023年4月、それ以後5回程度、日中に使用していました。
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セイコー アストロンから初となるソーラー電波コレクションが登場。
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ケースシルエットについては、現行のASTRONのデザイン意匠を継承しつつアレンジ。
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シャープでエッジの効いたスポーティなチタンケース。
【o1743様専用】メンズ時計■SEIKO ASTRON SBXY017
コントラストがはっきりしたミニマルなダイヤルデザインとスーパークリアコーティングのサファイアガラスにより抜群の視認性を実現。
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#セイコー#腕時計#時計#アストロン#メンズ

新品未使用　国内限定300 sbsa215 5スポーツ　55周年記念カスタマイズ

商品の情報

ブランドセイコー
商品の状態未使用に近い

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●メーカー　SEIKO（セイコー）●製品名　 ASTRON(アストロン)●駆動方式　ソーラー電波●モデルNo.　SBXY017●文字盤色　ブラック●ケースサイズ：厚さ:10.6mm　横:41.3mm　縦:47.9mm●腕回り　最大約19.5㎝●定価：110,000円●付属品：外箱、取扱説明書、保証書、SEIKO ASTRON CARD、余りコマ(写真5枚目参照)ASTRON(アストロン) のデザインがお好きな方におススメです。コレクションにおひとついかがでしょうか。●コンディション（素人の目視です）・風防　　　　　　傷、ヒビ、欠け、汚れナシ・文字盤　　　　　汚れ・傷ナシ・針　　　　　　　汚れ、腐食ナシ・ケース　　　　　汚れ・傷ナシ・ベルト、尾錠　　純正現在稼働中です。購入は2023年4月、それ以後5回程度、日中に使用していました。--------------------セイコー アストロンから初となるソーラー電波コレクションが登場。ケースシルエットについては、現行のASTRONのデザイン意匠を継承しつつアレンジ。シャープでエッジの効いたスポーティなチタンケース。コントラストがはっきりしたミニマルなダイヤルデザインとスーパークリアコーティングのサファイアガラスにより抜群の視認性を実現。#セイコー#腕時計#時計#アストロン#メンズ

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ブランドセイコー
商品の状態未使用に近い

新品登場 【o1743様専用】メンズ時計■SEIKO ASTRON SBXY017 腕時計(アナログ)

11分钟前

新品登場 【o1743様専用】メンズ時計■SEIKO ASTRON SBXY017 腕時計(アナログ)

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58dab3

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