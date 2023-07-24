新品登場 【o1743様専用】メンズ時計■SEIKO ASTRON SBXY017 腕時計(アナログ)

●メーカー SEIKO（セイコー）

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●製品名 ASTRON(アストロン)

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●駆動方式 ソーラー電波

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●モデルNo. SBXY017

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●文字盤色 ブラック

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●ケースサイズ：厚さ:10.6mm 横:41.3mm 縦:47.9mm

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●腕回り 最大約19.5㎝

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●定価：110,000円

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●付属品：外箱、取扱説明書、保証書、SEIKO ASTRON CARD、余りコマ(写真5枚目参照)

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ASTRON(アストロン) のデザインがお好きな方におススメです。

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コレクションにおひとついかがでしょうか。

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●コンディション（素人の目視です）

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・風防 傷、ヒビ、欠け、汚れナシ

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・文字盤 汚れ・傷ナシ

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・針 汚れ、腐食ナシ

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・ケース 汚れ・傷ナシ

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・ベルト、尾錠 純正

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現在稼働中です。

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購入は2023年4月、それ以後5回程度、日中に使用していました。

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セイコー アストロンから初となるソーラー電波コレクションが登場。

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ケースシルエットについては、現行のASTRONのデザイン意匠を継承しつつアレンジ。

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シャープでエッジの効いたスポーティなチタンケース。

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コントラストがはっきりしたミニマルなダイヤルデザインとスーパークリアコーティングのサファイアガラスにより抜群の視認性を実現。

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商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 未使用に近い

●メーカー SEIKO（セイコー）●製品名 ASTRON(アストロン)●駆動方式 ソーラー電波●モデルNo. SBXY017●文字盤色 ブラック●ケースサイズ：厚さ:10.6mm 横:41.3mm 縦:47.9mm●腕回り 最大約19.5㎝●定価：110,000円●付属品：外箱、取扱説明書、保証書、SEIKO ASTRON CARD、余りコマ(写真5枚目参照)ASTRON(アストロン) のデザインがお好きな方におススメです。コレクションにおひとついかがでしょうか。●コンディション（素人の目視です）・風防 傷、ヒビ、欠け、汚れナシ・文字盤 汚れ・傷ナシ・針 汚れ、腐食ナシ・ケース 汚れ・傷ナシ・ベルト、尾錠 純正現在稼働中です。購入は2023年4月、それ以後5回程度、日中に使用していました。--------------------セイコー アストロンから初となるソーラー電波コレクションが登場。ケースシルエットについては、現行のASTRONのデザイン意匠を継承しつつアレンジ。シャープでエッジの効いたスポーティなチタンケース。コントラストがはっきりしたミニマルなダイヤルデザインとスーパークリアコーティングのサファイアガラスにより抜群の視認性を実現。#セイコー#腕時計#時計#アストロン#メンズ

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 未使用に近い

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