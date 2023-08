Valentino ヴァレンティノのワンピース です。made in Italy イタリア製 BK

Valentinoらしい、女性らしくスタイリッシュなデザインがとてもおしゃれです。

ウエストから背中まで一部レースになっており、とても綺麗なワンピースです。

とても肌触りが良く着心地抜群です。

会食やパーティーにおすすめです。

多少の使用感がございますのでお安くしております。

数回程度着用

カラー:ブラック

サイズ: 着丈約96cm 身幅約43cm ウエスト約66cm

(レディース S~M程度)

素人の平置き採寸の為、多少の誤差がございますことご了承下さい。

自宅保管の為、多少の汚れ等がございます。

神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

ご不明点がございます場合は

ご質問等頂けます様お願い致します。

アドーア ADORE ドレステリア ダイアグラム

ルネ ランバン フォクシー セオリー

ユナイテッドアローズ ビームス

トゥモローランド ジャーナルスタンダード

シップス ユナイテッドアローズ

ウィムガゼット マルティニーク

イザベルマラン ドゥロワー UN3D

ドゥズィエムクラス エンフォルド

マルティニーク ロンハーマン

アルマーニ トゥービーシック

アンスリード マークジェイコブス

グレースコンチネンタル グレースクラス

ドゥーズィエムクラス ZARA

マッキントッシュ MACKINTOSH イエナ IENA

ROSE BUD ローズバッド CA4LA カシラ

JILSANDER Ballsy GALERIEVIE ギャラリエ

BACCA DAMA Burberry DRESSTERIOR

JOSEPH TOCCA PaulSmith RalphLauren

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ

コムデギャルソン CommedesGarcons

マルジェラ Margiela

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

