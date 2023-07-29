今季一番 RHC VACHEMENTヴァシュモン　トレンチコート ネイビー　ロンハーマン トレンチコート

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定価63800円

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今季RHCロンハーマンにて購入

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出品はネイビー

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新品未使用品ですが自宅保管品にご理解ある方のみお願いいたします。

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出品に迷いがございますので出品を突然取り消す場合がございます。

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折りたたみ発送いたしますのでたたみじわには何卒ご容赦くださいませ。

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必ずプロフィールをご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

新品未使用！ヴァシュモンVACHEMENTRecycled Shell Taffeta Trench CoatNAVY 定価63800円今季RHCロンハーマンにて購入1.2枚目はお色違いです。出品はネイビー新品未使用品ですが自宅保管品にご理解ある方のみお願いいたします。出品に迷いがございますので出品を突然取り消す場合がございます。折りたたみ発送いたしますのでたたみじわには何卒ご容赦くださいませ。必ずプロフィールをご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

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