この商品のは杉材(節無し)を使用した折りたたみローテーブル横幅90サイズ 3色グラデーションチロリアンテープ仕様です。

両サイドから綺麗にグラデーションさせて、ナチュラル色を中央に多めに配置し木目を味わって頂きたく作成致しました。

チロリアンテープも綺麗にマッチし、個性豊かな作品になっています。オンリーワンを求める貴方に是非とも使って頂きたい逸品です。

評価コメントでよく言われますが、写真で見るより実物の方が良いみたいです。

アピールポイント

・材料を自動カンナで製材し直しております。素人DIYでは出せない正確な寸法が出ますので、組み立て時に起こる材料のズレ、歪みも無く仕上がりの質感が全く違います。又、一本一本ペーパーでサンディングをし、面取り加工も丁寧に施しておりますので肌ざわりも抜群です。

・脚の開閉部で使用しているナットは緩み止めナイロンナットを使用。開閉の硬さ調整可能。組立時には硬めに取り付けています。

・同じく脚のボルトはジョイントコネクターボルト

・天板の補強、開閉時の怪我防止で、両サイドにパッチン錠を取付!

・正面にはアイアンバー、L字フック、キッチンペーパーホルダーを取り付け!

・コーティング:

脚はワトコオイルエボニー 、アサヒペンブラック

天板はアサヒペン水性ステインBLACK、ワトコオイルエボニー、ナチュラル。

更に上から蜜蝋ワックスでコーティング。

メンテナンスは乾拭きをおすすめします。

サイズ:

※展開時

天板 横約900mm

縦 約490mm

高さ 約375mm

「注意事項」

※ハンドメイドの為、細かい寸法の誤差、色ムラ、節、細かな傷、割れ等が気になる方の購入はお控えください。

※返品にも応じかねますので宜しくお願いします

要注意事項

悪質サイトが某フリマで取引した私の商品を勝手にコピーして出品していました。在庫もないのにお金だけ振り込ませて商品が届かないと言う詐欺みたいです。私はフリマアプリからのみ出品中です。それらの悪質サイトとは一切関わりがありませんのでご注意下さい

#キャンプテーブル #折りたたみローテーブル #ツートンカラー #キャンプ #アウトドア #ピクニックテーブル #ハンドメイド #テーブル #ピクニック #オーダーメイド #DIY工房秀の風

収納方式...折りたたみ式

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

