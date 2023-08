【美品❗️お試し使用のみ】

本鼈甲 白甲 最高級国産 肉厚本べっ甲 白甲眼鏡 太テンプル フレーム 希少品



EFFECTOR allen エフェクター メガネフレーム アレン BRSカラー

999.9*

激レア CAZAL 80s 90s vintage サングラス MOD 960

フォーナインズ アスタリスク(ハイエンドモデル)

CAZALサングラス



Chanel シャネルメガネ 伊達メガネ 鼈甲 メガネフレーム CH 2132

S-110T

オリバーピープルズ OP-506 黒 サングラス OLIVERPEOPLES

歪みを吸収する999.9の象徴的な機構であるバランサーを用いた、メタルブロウフレーム☆

MOSCOT SPIRIT STEVE モスコット スピリット スティーブ

〈サイズ〉56□16

エアフライ Air Fly カモフラ 調光レンズ サングラス

〈カラー〉04 シルバーマットシャーリング

★希少!TOM FORD アイウェア★

〈素材〉チタン

【GUCCI / グッチ】サングラス ブラウン メガネケース付き

〈参考定価〉45,150円(税別)

TALEX サングラス

〈状態〉美品(数回自宅にてお試し装用しています)

Zoff|JOURNAL STANDARD relume "Neorient"

◆日本製

超貴重!!鼈甲フレームメガネ

◆安心の匿名配送

Ray-Ban レイバン RayBan サングラス RB4227 6052/8G

◆逆アールひんじと同等の機能を異なるアプローチで表現したバランサー搭載!

訳あり新品 GUCCI グッチ サングラス メンズ レディース



DIGNA classic jimmy 955 クリアフレーム

※ 年数が経っていますので見落としなどがあった際は現物優先でお願い致します。

かっこよすぎる!GIVENCHY サングラス 未使用

たくさん写真をあげているので、画像にてご確認ください。

Ray-ban レイヴァン サングラス



送料込み 極美品 Cartier/カルティエ サングラス



アトラクト メガネ ATC1500 グレーブラック

#こまこ夫コレクション

vintage JEAN PAUL GAULTIER sunglasses

↑他に999.9のメガネも出品中です❗️

【美品】N.S.H サングラス Ash Grayレンズ Open.my way



EFFECTOR エフェクター MUNAKATA ムナカタ



サムライ翔 正規品 値下げしました。限界価格です 早い物勝ち

♡メガネも大好きな夫が大切丁寧に取扱いコレクションしていたメガネになります。

白山眼鏡×BLUE BLUE ラウンド 丸眼鏡



【新品】OLIVER PEOPLES Sheldrake オリバーピープルズ

♡自宅にて数回お試し装用していますので〈未使用に近い〉としております。

マイキータ マルジェラ サングラス MYKITA+Maison Margiela



No.2260メガネ NEW YORK DIARY【度数入り込み価格】

♡コレクションしていたものの似合わないと感じるため泣く泣く出品です。

未使用品 トムフォード 伊達メガネ メガネ TF5178F 超美品 キムタク



特別値下げ!!☆美品☆ トムフォード TOM FORD サングラス

♡眼鏡ケースも画像のものをお付けします。

未使用 正規品 Berluti OLIVER PEOPLES サングラスF338



Less than human 正規品 881 サングラス レスザンヒューマン

♡度入りのレンズ付きのまま(度数不明)でお譲りです。

正規品 オークリーサングラス 9188-0559 FLAK 2.0 XL

メガネ屋にて、ご自身でレンズ交換をお願い致します。

飯田将成選手着用!新品正規品RayBanレイバン RB4259F 601/87



うどん様専用JYULIUSTARTOPTICAL サングラス

♡ポーカーフェイス(POKER FACE)で購入したメガネです。

オークリー oakley a wire エーワイヤー



ロズヴィー/ロズビー(A'rossby)Vol.15【209251410】

♡状態は良好で美品であると思われますが、買ってきて直ぐの新品未使用品ではありませんのでご理解頂ける方のみご購入ください。

GAULTIER ジャンポールゴルチエ 56-4178 サングラス



訳あり新品 PRADA プラダ サングラス グラサン メンズ レディース

以上の点をご理解頂ける方のみ購入をご検討ください。

アイヴァン Cassady



オリバーピープルズ サングラス OLIVER PEOPLES



niitenichi様専用

※商品写真は画面上と実物では多少色合いが異なって見える場合もございますので、ご了承ください。

TOM FORD TF5804-F-B 055 メガネ ブルーライトカット



N.HOOLYWOOD × ayame サングラス

●他に気になる点があればお気軽にコメントください。

正規 バーバリー アイコンロゴ クラシックスクエアアイウェア黒 眼鏡○サングラス



PENTAX セーフティグラス HOYA American Optical 50



未使用!LINDA FARROW×3.1 Phillip Lim コラボメガネ。

【注意事項】

BLANC ブラン サングラス B0031mt 50□20-148

◉詳細は写真をご確認ください。

EFFECTOR fuzz-s エフェクター

◉一度は人の手に渡った中古品であることをご理解ください。

RayBan サングラス RB4305-601/71

◉出品や保管については自宅保管で素人検品のため、見落としなどもあるかもしれません。

井戸多美男 T453R マットブラック 一山 眼鏡



(新品) CH5278 べっこうCHANEL(シャネル)セレブ愛用



デッドストック USS ヴィンテージメガネ 50-24 GI PI グラスM38

完璧を求められる方はお控えください

CAZAL ヴィンテージ ドイツ製 希少 128 デッドストック 眼鏡 メガネ



OAKLEY X-Metal JULIET ジュリエット プラズマ/アイス偏光



kearny blake サングラス

こまこ夫コレクション

ニューバランス new balance メガネフレームNB-07031X 51

フォーナインズ

デッドストック USS ヴィンテージメガネ 50-24 GI PI グラスM37

めがね

[Oliver Peoples] Diandra DM(デミ)

メガネ

☆ATSUSHI☆サングラス

眼鏡

WAKAYO様専用

999.9

レイバン 新品正規品 RB3447 004/T1 50 木村拓哉 キムタク

鯖江

RayBan レイバン RB4259F 601/19 美品

999.9*

ロズヴィー A’rossby シルバーサングラス

希少

UNCROWD/アンクラウド LANGLEY black/clear

鯖江

CHANEL 53□16 135 ブラック パール



GENTLE MONSTER Maison Margiela MM007 01



KUBORAUM サングラス Maske A1 初期 フルセット

カラー···シルバー

Redi esow model

素材···メタル

新品 GENTLE MONSTER ジェントルモンスター TAMBU メガネ



美品!BALENCIAGAアビエーターサングラス

39,500→37,000

商品の情報 ブランド フォーナインズ 商品の状態 未使用に近い

【美品❗️お試し使用のみ】999.9*フォーナインズ アスタリスク(ハイエンドモデル)S-110T 歪みを吸収する999.9の象徴的な機構であるバランサーを用いた、メタルブロウフレーム☆〈サイズ〉56□16〈カラー〉04 シルバーマットシャーリング〈素材〉チタン〈参考定価〉45,150円(税別)〈状態〉美品(数回自宅にてお試し装用しています)◆日本製◆安心の匿名配送◆逆アールひんじと同等の機能を異なるアプローチで表現したバランサー搭載!※ 年数が経っていますので見落としなどがあった際は現物優先でお願い致します。たくさん写真をあげているので、画像にてご確認ください。#こまこ夫コレクション↑他に999.9のメガネも出品中です❗️♡メガネも大好きな夫が大切丁寧に取扱いコレクションしていたメガネになります。♡自宅にて数回お試し装用していますので〈未使用に近い〉としております。♡コレクションしていたものの似合わないと感じるため泣く泣く出品です。♡眼鏡ケースも画像のものをお付けします。♡度入りのレンズ付きのまま(度数不明)でお譲りです。メガネ屋にて、ご自身でレンズ交換をお願い致します。♡ポーカーフェイス(POKER FACE)で購入したメガネです。♡状態は良好で美品であると思われますが、買ってきて直ぐの新品未使用品ではありませんのでご理解頂ける方のみご購入ください。以上の点をご理解頂ける方のみ購入をご検討ください。※商品写真は画面上と実物では多少色合いが異なって見える場合もございますので、ご了承ください。●他に気になる点があればお気軽にコメントください。【注意事項】◉詳細は写真をご確認ください。◉一度は人の手に渡った中古品であることをご理解ください。◉出品や保管については自宅保管で素人検品のため、見落としなどもあるかもしれません。完璧を求められる方はお控えくださいこまこ夫コレクションフォーナインズめがねメガネ眼鏡999.9鯖江999.9*希少鯖江カラー···シルバー素材···メタル39,500→37,000

商品の情報 ブランド フォーナインズ 商品の状態 未使用に近い

セリーヌ メガネ【ぜっきー様専用】EYEVAN Bandstand バンドスタンドOakley Mars leatherひめちゃん様専用60s USS HALO 48/24 GIグラス ミリタリー ビンテージ BCG新品未使用 レイバン Ray-Ban ウェイファーラー WAYFARERK18 金無垢メガネフレーム 刻印有、41gJULIUS TART OPTICAL AR 42-22三工光学 monblue MO-034 軽量 鯖江製 一山眼鏡フレーム白山眼鏡店 Mayfair メイフェア 白山眼鏡 ハバナ 茶色 ジョン・レノン