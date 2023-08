見事な Switch新型　画面本体のみ　2019年製　任天堂　動作確認済　QA3416 家庭用ゲーム本体

2019年製造の新型Switchとなります。

ご覧いただきありがとうございます。

過度なお値下げは対応致しかねます。ご了承ください。

突然商品を消去する場合がございます。

ご検討中の場合はお早めにご購入をお願い致します❗️

商品状態 6段階に分けております。

S 新品、未使用品

A 未使用に近い極美品

B 通常利用程度の中古品

C やや傷や汚れが目立つ商品

D 傷や汚れが多い商品

E 動作に問題などがあるジャンク商品

状態 C 画面少しキズあります。背面キズあります

ジョイコン、ドックと接続して以下の基本動作を確認済です。

テレビ出力 ⭕️

充電 ⭕️

パッケージ版ソフト読み込み ⭕️

万が一動作不良等があった場合評価前にお知らせください。

評価後の対応は一切できませんのでご了承ください。

ーーーー発送方法ーーーー

ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト

取引について 基本的に当方からは発送通知のみのご連絡とさせていただきます。

ご連絡をいただいた場合原則 1 日以内にご返信させていただきます。

当方の商品を閲覧していただきありがとうございます。

他にも様々な商品を出品中ですので是非ご検討ください。

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

