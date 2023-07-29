(税込) Nikon F5 フィルムカメラ

商品

極上コニカⅠ型92386 50/2.8

・本体

PENTAX espioSW120II (5777479)

・ボディキャップ

レア 美品 FUJI FILM KLASSE W フジ クラッセW シルバー



1937年ローライフレックス、オートマット1型ツアイステッサー75/3.5



フジブロWP 引伸用 FM4 3箱

外観

PENTAX MEフィルムカメラ3台とレンズ2本

・全体的に状態はきれいですが、裏蓋にやや変色あり

Pentax SPⅡ Super-Takumar 55mm f1.8【動作品】



Canon A-1 ワインダイーA2付

動作確認

新品 RICOH FF-9sD LIMITED コンパクトフィルムカメラ

・問題なく動作します

INSTAX SQUARE SQ 6 FUJIFILM チェキ



❁完動品❁Nikon F3 単焦点レンズ付き ai-s 50mm フィルムカメラ

仕様

Nikon F5

・発売年：1996年

アサヒペンタックス KM／SMC PENTAX 55mm f1.8【整備済】

・当時価格：325,000円

たかおヒーロー様専用ニコンFMとレンズ2本

・使用フィルム：35ｍｍ

【珍品】Leica: LeitzNewYork社製Elmar用ZWTOO

・使用電池：単3乾電池×8本

untamed_com 専用Nikon ニコン L35AD2 ニューピカイチ



MINOLTA α-7 フィルムカメラ



Voigtlander VITESSA COLOR-SKOPAR 50mm



新品)チェキ mini11 ケース+フィルム20枚付SKY BLUE

Nikon F5

Nikon COOLPIX S6600BK スマートブラック



YASHICA Mat - 124G

#ニコン

FUJIFILM チェキ／instax SQUARE SQ1／フィルム20枚付

#Nikon

OLYMPUS μ panorama ❁フィルムカメラ❁



MINOLTA ミノルタ TC-1

種類...一眼レフカメラ

OLYMPUS μ ZOOM PANORAMA フィルムカメラ

フィルム...35mm

★OLYMPUS OM-1 + ★ 50mm MACROレンズ

フォーカス...AF/MF

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品・本体・ボディキャップ外観・全体的に状態はきれいですが、裏蓋にやや変色あり動作確認・問題なく動作します仕様・発売年：1996年・当時価格：325,000円・使用フィルム：35ｍｍ・使用電池：単3乾電池×8本Nikon F5#ニコン#Nikon種類...一眼レフカメラフィルム...35mmフォーカス...AF/MF

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フジカラー 記録用カラーフィルム 36枚撮 30個 富士フイルムフィルムカメラ Nikon新品 CONTAX645 コンタックス GB-71 メタルフード45mm用φ75完動品 KONICA C35 F&Lミノルタ SRT101 ブラック+MD ROKKOR 50mm F1.7 #04