ご覧いただきありがとうございます。

【新品】FUMITO GANRYU cotton silk easypants



薄い軽めの素材です。

サイズ

ウエスト72〜84cm 平置き2倍

股下69cm

質問等ありましたらコメントをお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グラミチ 商品の状態 新品、未使用

