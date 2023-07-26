最高の品質 【即購入・即発送可】 Barbour Beaufort ブルゾン

Barbour Beaufort バブアーのビューフォートです

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色は黒ですが少し薄くなってるかもしれません

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一度人の手に渡った物ですのでご理解ある方のみご購入下さい

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着丈約83cm

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身幅約63cm

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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