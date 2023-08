adidas × PHARRELL WILLIAMS × BILLIONAIRE BOYS CLUBより、NMD Hu “MULTI COLOR” になります♪( ´▽`)

●状態

使用目的で購入したため、タグは切ってありますが、新品未使用品となります。

●サイズ

28cm

●カラー

レッド、イエロー、ネイビー、ブラック、ホワイト

●柄・デザイン

NMD HUMAN RACE(NMD ヒューマン レース)

マルチカラー

ゴールドロゴ

●素材

ポリアミド、ラバー

●商品説明

ファレル・ウイリアムスヌによって設立されたビリオネア・ボーイズ・クラブは世界的に認知されたアパレルブランドであり、ストリートとラグジュアリーを融合させたそのスタイルは数々のファッション・音楽・デザイン・カルチャーに影響を与えている。

アッパーを、ホワイト、ネイビー、レッド、イエローの太いストライプでカラーリングし、「HEAR」と文字を刺繍した。

ご購入前にプロフィールをご確認頂き

個人保管という事をご理解の上検討よろしくお願いします( ´ ▽ ` )

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

adidas × PHARRELL WILLIAMS × BILLIONAIRE BOYS CLUBより、NMD Hu “MULTI COLOR” になります♪( ´▽`)●状態使用目的で購入したため、タグは切ってありますが、新品未使用品となります。●サイズ28cm●カラーレッド、イエロー、ネイビー、ブラック、ホワイト●柄・デザインNMD HUMAN RACE(NMD ヒューマン レース)マルチカラーゴールドロゴ●素材ポリアミド、ラバー●商品説明ファレル・ウイリアムスヌによって設立されたビリオネア・ボーイズ・クラブは世界的に認知されたアパレルブランドであり、ストリートとラグジュアリーを融合させたそのスタイルは数々のファッション・音楽・デザイン・カルチャーに影響を与えている。アッパーを、ホワイト、ネイビー、レッド、イエローの太いストライプでカラーリングし、「HEAR」と文字を刺繍した。ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管という事をご理解の上検討よろしくお願いします( ´ ▽ ` )

