セール対象外

【取引注意事項】を記載しておりますので必ずプロフィールをご覧ください。

購入いただいた方は全てご理解ご了承いただいたものと見なします。

『お願い』

在庫を確認いたしますので、ご購入前に『必ず』コメントをください!

■ブランド:Christian Louboutin

■状態:新品未使用品

■サイズ:40(25.0cm相当)

■ヒール高:

■カラー:シルバー

■商品説明

メンズ商品多数出品中です!⇒ #メンズtashop

Christian Louboutin

ROLLER-BOAT FLAT SPECCHIO CALF/GG/SPIKES

SV87 ARGENTO/SILVER

1120388

国内正規店にて購入、未使用のまま保管されていたものです。

長期保管に付き、スパイクに軽い変色、緑青サビ少々が出ている部分があります。

また履き口周りパイピングに変色が出ています。

いずれも履いてしまえば気にならない程度かと思います。

画像にあるものが付属いたします。

未使用品ですが、長期保管品につき格安でどうぞ!

■発送方法

おまかせ送料無料!

80

スニーカー スタッズ ルブタン シューズ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 新品、未使用

