当時instant店頭リストックで購入

新品 アディダス GX3618 EQT ゴアテックス スニーカー 26.5 ⑤

黒タグ付き確実国内正規品です。

新品!air max2017 28cm



オフホワイト × ナイキ エアフォース1 ミッド "グリーン/ホワイト

NIKE SB AIR JORDAN 1 SB LOW

アシックスタイガー BEAMS ミタスニーカーズ GEL-LYTE III

Eric Coston

★未使用 SUPREME × NIKE AIR MAX 96

"University of north Carolina"

ナイキ エアジョーダン7 レトロ "バルセロナ ナイトズ"

サイズ JP 25cm US7

正規NIKE DUNK LOW PRO SB STUSSYCHERRY US10



ナイキ NIKE エアジョーダン AIR JORDAN 1 Pollen パラン

エリックコストンの若かりし頃の経験からインスパイアされた

コンバース オールスター ハイ ブラック 日本製 カスタム スタッズ

ノースカロライナブルーをモチーフにしたローカットのエアジョーダン1 です。

即日発送可能25cm run the jewels Nike SB Dunk



DAYZ × INVINCIBLE × adidas 『Campus 80s』

サイズは希少な25cmです。

AIRWALK DECKOUT SP 29cm



salomon サロモン XT-6 27.0

気に入って履いていたため、相応の使用感はありますが

New Balance OM576OGN "NAVY"

アッパーの破れやソールの顕著な摩耗はありません。

ナイキ AIR ZOOM SPIRIDON 16 GPX



AIR JORDAN 12 RETRO/エアジョーダンレトロ/カーキ/26㎝

新品未使用の替え紐(ノースカロライナブルー)、黒タグ、箱が付属品となります。

aj1 エアジョーダン1 ハイ シカゴカラー カスタムペイント



ニューバランス M991 SDG 新品未使用品 イギリス製



★希少★ナイキ エアフォース1 ロー オール オーバー ロゴ レッド

スニーカー型···ローカット

NIKE AirJordan1 MID PINE GREEN

履き口···紐

both paris Gao Runner

カラー···ホワイト

【今月中限定価格】NIKE パンダダンク LOW 27.5cm

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

当時instant店頭リストックで購入黒タグ付き確実国内正規品です。NIKE SB AIR JORDAN 1 SB LOWEric Coston"University of north Carolina"サイズ JP 25cm US7エリックコストンの若かりし頃の経験からインスパイアされたノースカロライナブルーをモチーフにしたローカットのエアジョーダン1 です。サイズは希少な25cmです。気に入って履いていたため、相応の使用感はありますがアッパーの破れやソールの顕著な摩耗はありません。新品未使用の替え紐(ノースカロライナブルー)、黒タグ、箱が付属品となります。スニーカー型···ローカット履き口···紐カラー···ホワイト素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

◆NIKE ターミネーター ココアスネーク 未使用品 26.5センチイタリア製2017年のトリプルSasics UB4-S GEL-1130 26.5cm 箱付きNIKE LAB × PIGALLE AIR SHAKE 29cmNIKE エアジョーダン5 Jordan5 Retro DA1911 102ナイキ LD ワッフルサカイ パイン グリーン 28.5cm新品 未使用 ニューバランス CM1600LE グレー 27.5cm