★お値段交渉大歓迎です♡

ヴィヴィアンタムのスパンコールTOPSとスカート

ご希望の金額をお知らせくださいませ。

ほとんどの商品は可能な限りお値引きします!

QUEENS COURT サイズ1 ベージュ 新品 未使用 ニット

クイーンズ コート ノースリーブニット サマーニット

新品、未使用です(タグ付き)

これからの季節にピッタリ(^^)

メインカラー ベージュ

サイズ1(S)

肩幅 28cm

着丈 39cm

身幅 32cm

素人の採寸の為、多少の誤差はご理解ください。

フォロー割引してます!

フォローで表示価格から10%割引き!

あくまでも、目安でごさいます!(笑)

いいね!していただいたらもっとかも!?(*^ω^*)

★お手数ですが購入前に「フォローしました」とコメントをお願い致します。

★ご購入後は金額の変更は出来ません。

★交渉中でも全て早い者勝ちです。

★基本的に48時間以内に発送していますが仕事の都合で少し遅れることもありますのでご了承下さいませ。

★サイズは製品タグの表記どおりに記載しています。

さらに平置き採寸したものを記載するのでサイズ感はお持ちのお洋服と比べて頂ければと思います。

★1点物の古着を多く出品していますのでそれぞれの

ダメージや汚れが有れば記載します。

見落とし箇所もあるかと思います。

気になる点は納得出来るまでご質問ください。

★自宅保管の中古を多く出品しております。

新品レベルをお求めの方、古着に抵抗がある方はご遠慮ください。

★画像の色合いは照明や光の加減で

実物と同じ色合いが出ない事がございます。

他の服もよろしければ、ご覧下さい(^^)

#あかぽっち

NO210

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クイーンズコート 商品の状態 新品、未使用

