#ニャンコスターバッグ一覧

ご覧頂きありがとうございます❁

***** ***** ***** *****

フォロワー様限定でお値引き交渉・フォロー割引をしております♡

ぜひプロフィールの一読をお願い致します!

***** ***** ***** *****

○アイテム

CELINE セリーヌ

ミニハンドバッグ ミニボストン

ショルダーバッグ ミニバッグ ポーチ

肩がけ 斜めがけ

2way ゴールド金具 マカダム

PVC レザー 本革

○サイズ

タテ15cm

ヨコ18cm

マチ10cm

ショルダー100〜110cm(調節可能)

ハンドル20cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

全体的な使用感ありますが目立った傷汚れ無く状態良好です✨

末長くご利用頂けます⌘

✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい

○カラー

ブラウン

○素材

PVC

レザー 本革

○付属品

ショルダー紐(新品社外製)

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

#ニャンコスターバッグ一覧

No.202302150583ECO

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

