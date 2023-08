小物などお買い得な福袋 Vaundy 【レア】 2019年11月購入 CD 珍源祭 邦楽

即買いOKです。

即買いOKです。2019年11月に'mega shinnosuke''さとうもか'と共に開催されたスリーマンライブ「珍源祭」にて限定販売されていました。表紙は3種のVaundyイラストと珍源祭の入ったステッカーになっています。Vaundyさん初めてのライブハウスでのライブグッズです。ご本人から直接購入した自主制作CDになります。そもそもの数が少なく、今はもう売られていないので非常にレアなものになります。購入後は自宅にて保管しておりました。CD・ステッカー共に未使用です。一度もCDを取り出していないので、ケース表面に少しかすり傷がある程度で、他はとても綺麗な状態です。Vaundy バウンディ「痛いいたいのとんでいけ」以下収録曲painsoramimiわかってないよ東京フラッシュ

